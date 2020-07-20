Головні новини неділі і ночі: нардепи проти сект, ДТП під Мукачевом 

У Раді працюють над законопроєктом проти сект, у ДТП на Закарпатті загинув футбольний тренер та 10-річна дівчинка – новини, які були актуальні 19 липня.

Про секти

Комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розробляє законопроєкт про діяльність деструктивних релігійних організацій (так звані "секти").

Про ДТП

Внаслідок ДТП на трасі Київ-Чоп біля села Іванівці на Закарпатті загинув головний тренер ФК "Мункач" Віктор Ряшко та двоє людей, включаючи 10-річну дівчинку.

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