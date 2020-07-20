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Головні новини неділі і ночі: нардепи проти сект, ДТП під Мукачевом 

Понеділок, 20 липня 2020, 08:00
Фото: Нацполіція

У Раді працюють над законопроєктом проти сект, у ДТП на Закарпатті загинув футбольний тренер та 10-річна дівчинка – новини, які були актуальні 19 липня. 

Про секти

Комітет ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розробляє законопроєкт про діяльність деструктивних релігійних організацій (так звані "секти"). 

Про ДТП

Внаслідок ДТП на трасі Київ-Чоп біля села Іванівці на Закарпатті загинув головний тренер ФК "Мункач" Віктор Ряшко та двоє людей, включаючи 10-річну дівчинку.

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Про інші важливі новини 

Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.

За минулу добу, 18 липня, в Україні зафіксували 731 випадок коронавірусу і 8 смертей від COVID-19.

Народна депутатка від "Слуги Народу" Галина Третьякова розповіла, що зараз у робочих групах народні обранці працюють над так званим законом про опозицію, в якому будуть передбачені важливі зміни в роботі Верховної Ради.

У фракції "Слуга народу" є чати у соціальних мережах, де відбувається так зване "сигнальне голосування". Якщо за його результатами не набирається достатня кількість голосів, тоді фракція розраховує на підтримку опозиції.

Розслідувацькі проєкти The Insider та Bellingcat, німецьке видання Der Spiegel і видавництво McClatchy опублікували спільний матеріал про австрійця Яна Марсалека — колишнього топ-менеджера Wirecard, якого розшукують по всьому світу через аферу на 2 млрд євро.

Потонулий біля узбережжя Одеси танкер Delfi не можуть підняти, оскільки судно занадто важке. Тому для початку вирішено відкачати воду з його корпусу.

Вінниччина, Волинь, Закарпаття, Івано-Франківщина, Львівщина, Одещина та Харківщина не можуть послабити карантин.

Журналіст та редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов захворів на коронавірус.

За колишнього віцепрезидента США, кандидата в президенти Джо Байдена готові проголосувати 55% зареєстрованих виборців, тоді як за чинного президента Дональда Трампа – 40%.

Українська правда


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