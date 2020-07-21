У поліції кажуть, що луцький терорист перебував на психіатричному лікуванні
Вівторок, 21 липня 2020, 12:57
Чоловік, який захопив у Луцьку рейсовий автобус і утримує заручників, перебував на психіатричному лікуванні.
Джерело: Департамент карного розшуку у Telegram
Дослівно: "Отримано інформацію, що терорист знаходився на психіатричному лікуванні".
Деталі: Територію площі, д стоїть автобус, оточено спецпризначенцями. На місці працюють усі підрозділи МВС.
Штори автобусу закриті, одне з вікон розбито. За даними поліції, злочинець здійснив 2 постріли в бік правоохоронців, після чого викинув з автобусу гранату, яка на щастя не здетонувала.
Передісторія:
- У центрі Луцька вранці 21 липня чоловік забарикадувався в автобусі Берестечко-Краснилівка із заручниками. За даними поліції їх 20, за даними СБУ – 10.
- За даними заступника глави МВС Антона Геращенка, особа, яка захопила заручників, зателефонувала о 9.25 поліції і представилася ім'ям Максим Плохой. Свої вимоги зловмисник оприлюднив у соцмережах. Чоловік незадоволений ситуацією в країні.
- В мікроблозі Twitter, створеному в липні 2020 року особа, яка називає себе Максим Плохой, вітає усіх з днем антисистеми і заявляє, що "держава – це перший терорист". Він нібито вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков, еспрезидент Петро Порошенко, записали і виклали в Youtube заяви про те, що саме вони – терористи в законі.
- Чоловік стверджує, що замінував автобус і заклав бомбу ще десь у місті.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події.
- Президент Володимир Зеленський запевнив, що тримає під особистим контролем перебіг подій у Луцьку.
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