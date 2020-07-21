У поліції кажуть, що луцький терорист перебував на психіатричному лікуванні

Чоловік, який захопив у Луцьку рейсовий автобус і утримує заручників, перебував на психіатричному лікуванні.

Джерело: Департамент карного розшуку у Telegram

Дослівно: "Отримано інформацію, що терорист знаходився на психіатричному лікуванні".

Деталі: Територію площі, д стоїть автобус, оточено спецпризначенцями. На місці працюють усі підрозділи МВС.

Штори автобусу закриті, одне з вікон розбито. За даними поліції, злочинець здійснив 2 постріли в бік правоохоронців, після чого викинув з автобусу гранату, яка на щастя не здетонувала.

Передісторія:

У центрі Луцька вранці 21 липня чоловік забарикадувався в автобусі Берестечко-Краснилівка із заручниками. За даними поліції їх 20, за даними СБУ ­– 10.

За даними заступника глави МВС Антона Геращенка, особа, яка захопила заручників, зателефонувала о 9.25 поліції і представилася ім'ям Максим Плохой. Свої вимоги зловмисник оприлюднив у соцмережах. Чоловік незадоволений ситуацією в країні.

В мікроблозі Twitter, створеному в липні 2020 року особа, яка називає себе Максим Плохой, вітає усіх з днем антисистеми і заявляє, що "держава – це перший терорист". Він нібито вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков, еспрезидент Петро Порошенко, записали і виклали в Youtube заяви про те, що саме вони – терористи в законі.

Чоловік стверджує, що замінував автобус і заклав бомбу ще десь у місті.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що тримає під особистим контролем перебіг подій у Луцьку.

Читайте також: Тероризм у середмісті. Хто взяв у заручники пасажирів маршрутки в Луцьку

Про що фільм "Земляни", який наказав дивитися Зеленський