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У поліції кажуть, що луцький терорист перебував на психіатричному лікуванні

Вівторок, 21 липня 2020, 12:57
Волинські новини

Чоловік, який захопив у Луцьку рейсовий автобус і утримує заручників, перебував на психіатричному лікуванні.

Джерело: Департамент карного розшуку у Telegram

Дослівно: "Отримано інформацію, що терорист знаходився на психіатричному лікуванні".

Деталі: Територію площі, д стоїть автобус, оточено спецпризначенцями. На місці працюють усі підрозділи МВС.

Штори автобусу закриті, одне з вікон розбито. За даними поліції, злочинець здійснив 2 постріли в бік правоохоронців, після чого викинув з автобусу гранату, яка на щастя не здетонувала.

Передісторія:

  • У центрі Луцька вранці 21 липня чоловік забарикадувався в автобусі Берестечко-Краснилівка із заручниками. За даними поліції їх 20, за даними СБУ ­– 10.
  • За даними заступника глави МВС Антона Геращенка, особа, яка захопила заручників, зателефонувала о 9.25 поліції і представилася ім'ям Максим Плохой. Свої вимоги зловмисник оприлюднив у соцмережах. Чоловік незадоволений ситуацією в країні.
  • В мікроблозі Twitter, створеному в липні 2020 року особа, яка називає себе Максим Плохой, вітає усіх з днем антисистеми і заявляє, що "держава – це перший терорист". Він нібито вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков, еспрезидент Петро Порошенко, записали і виклали в Youtube заяви про те, що саме вони – терористи в законі.
  • Чоловік стверджує, що замінував автобус і заклав бомбу ще десь у місті.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк для координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події.
  • Президент Володимир Зеленський запевнив, що тримає під особистим контролем перебіг подій у Луцьку.

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Теми: ЛуцьктероризмполіціяЗемляни


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