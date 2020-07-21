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В полиции говорят, что луцкий террорист находился на психиатрическом лечении

Вторник, 21 июля 2020, 12:57
В полиции говорят, что луцкий террорист находился на психиатрическом лечении
Волинські новини

Мужчина, захвативший в Луцке рейсовый автобус и удерживает заложников, находился на психиатрическом лечении.

Источник: Департамент уголовного розыска в Telegram

Дословно: "Получена информация, что террорист находился на психиатрическом лечении".

Детали: Территория площади, где стоит автобус, окружена спецназовцами. На месте работают все подразделения МВД.

Шторы автобуса закрыты, одно из окон разбито. По данным полиции, преступник совершил 2 выстрела в сторону правоохранителей, после чего выбросил из автобуса гранату, которая к счастью, не сдетонировала.

Предыстория:

  • В центре Луцка утром 21 июля мужчина забаррикадировался в автобусе Берестечко-Красниловка с заложниками. По данным полиции их 20, по данным СБУ - 10.
  • По данным заместителя главы МВД Антона Геращенко, лицо, захватившее заложников, позвонило в 9.25 полиции и представилось именем Максим Плохой. Свои требования злоумышленник опубликовал в соцсетях. Человек недоволен ситуацией в стране.
  • В микроблоге Twitter, созданном в июле 2020 года человек, называющий себя Максим Плохой, поздравляет всех с днем ​​антисистемы и заявляет, что "государство - это первый террорист". Он якобы требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, экс-президент Петр Порошенко, записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе.
  • Мужчина утверждает, что заминировал автобус и заложил бомбу еще где-то в городе.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк для координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия.
  • Президент Владимир Зеленский заверил, что держит под личным контролем ход событий в Луцке.

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Украинская правда
Темы: ЛуцктерроризмполицияЗемляне
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