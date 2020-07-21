Появилась запись разговора с луцким террористом: тот заявил, что заминировал не только автобус

Луцкий террорист, который взял в заложники 20 пассажиров автобуса, передал журналистам свои требования и заявил, что заминирован не только автобус, но также заложена взрывчатка где-то в Луцке.

Источник: аудиозапись, которую передал журналистам сын одной из заложниц, луцкие журналисты из издания "Район"

Детали: Женщина в телефонном разговоре попросила сына связаться с изданием "Цензор", чтобы больше журналистов прибыли на место происшествия и освещали его. Затем она передала трубку мужчине, который захватил автобус.

Прямая речь террориста: "Я извиняюсь, что твоя мама здесь оказалась со мной – но такая уж случилось ситуация. Сейчас я на вайбер твоей мамы сбрасываю свои требования. Ты ищешь как можно больше журналистов – и сбрасываешь им по почте, по телефонам. Требования тебе мама передаст.

Объяснишь ситуацию, что в Луцке захвачен автобус, полный людьми, короче. Заминировано все, в автобусе куча взрывчатки, автоматического оружия. Кроме того, мина есть в Луцке, заложена отдельно.

Требования должна власть выполнить. Требования очень простые".

Требования луцкого террориста, которые он обнародовал через заложницу и в Twitter аккаунт террориста Максима Плохого в Twitter

Подробности: Свои требования мужчина передал в виде скрин-шотов, которые также разместил в Twitter. Их содержание таково:

"С Днем Антисистемы.

Религиозно-политическая, олигархическая система власти – суть террор. Государство всегдоа было и есть первые террорист.

Со мной много людей, автоматическое оружие, гранаты, две бомбы, третья в людном месте города.

Все взорвутся, если не будет следующего: главы судов (КСУ, ВС), Высшей рады правосудия, генпрокурор, министр юстиции, директор криминально-исполнительной службы, премьер, глава Верховной Рады, министр обороны, глава СБУ, главы церквей (Филарет, Епифаний, Онуфрий, Шевчук, Ахмед Тамим, протестантской, римо-католической), также Аваков, Порошенко, Ахметов, Коломойский, Пинчук, Медведчук – все выкладывают в соцсети видеобращение с текстом "я – Ф.И.О., должность, я – террорист в законе".

Президент Зеленский публикует видеообращение с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". Еще: моя смерть взрывам не помеха.

Итак: правда из уст 24-х спасет жизни сотен.

С Днем Антисистемы. Не обманывайте себя. Празднуйте Правду".

Позже Twiiter приостановил функционирование аккаунта "Максима Плохого", а Youtube – удалил его видео.

По информации издания "Под прицелом", на место происшествия стянули тяжелую технику, также вокруг Театральной площади много спецназовцев.

Предыстория:

Утром 21 июня в центре Луцка мужчина забаррикадировался с заложниками в автобусе Берестечко – Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновников и судьям.

Мужчина, захвативший заложников в Луцке, звонил в полицию в 9:25 и представился Максимом Плохим. Волынские журналисты выяснили, что настоящее имя террориста – Максим Кривош.

В интернете за авторством Максима Плохого есть книга "Философия Преступника", которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь. По словам Плохого, единственное, чего он не может, – это "не быть преступником", так что исправить его нельзя. Максим Кривош – автор произведения "Я могу".

Читайте также: Терроризм в центре города. Кто взял в заложники пассажиров маршрутки в Луцке

О чем фильм "Земляне", который приказал смотреть Зеленский