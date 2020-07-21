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Силовики ведут переговоры с луцким терористом - Зеленский

Вторник, 21 июля 2020, 15:11
Силовики ведут переговоры с луцким терористом - Зеленский
Волинь Post

Над освобождением граждан, находящихся в захваченном автобусе в Луцке, работают профессионалы, ведутся переговоры с человеком, захватившим заложников.

Источник: президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в Киеве, цитирует Офис президента, МВД

Прямая речь: "Работают профессионалы. Делаем все, чтобы освободить наших заложников. Сейчас ведутся переговоры с человеком, который захватил заложников, поэтому не могу говорить о деталях".

Детали: Отвечая на вопросы журналистов, глава государства отметил, что знает о всех деталях развития ситуации с захватом автобуса в областном центре Волыни.

Он также сообщил, что в Луцке работают сотрудники МВД, СБУ, привлечены представители Офиса президента.

МВД сообщает, что на месте происшествия присутствуют Арсен Аваков и первый заместитель председателя СБУ - руководитель Антитеррористического центра при СБУ Руслан Баранецкий для координации действий всех привлеченных структурных подразделений правоохранительных органов.

Полицейские помогают сотрудникам Службы безопасности Украины во время проведения ими спецоперации по освобождению заложников, обеспечивая правопорядок на месте чрезвычайного происшествия.

Кроме того, взрывотехники ГУНП в Волынской области обезвредили одну гранату, которую выбросил злоумышленник. Его личность установлена, это - 44-летний житель Ровенской области.

Территория центра города Луцка остается перекрытой для обеспечения безопасности граждан.

Правоохранители обращаются к горожанам с просьбой не приближаться к месту происшествия и не нагнетать обстановку в соцсетях.

Предыстория:

  • Утром 21 июня в центре Луцка мужчина забаррикадировался с заложниками в автобусе Берестечко – Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновников и судьям.
  • Мужчина, захвативший заложников в Луцке, звонил в полицию в 9:25 и представился Максимом Плохим. Волынские журналисты выяснили, что настоящее имя террориста – Максим Кривош.
  • В интернете за авторством Максима Плохого есть книга "Философия Преступника", которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь. По словам Плохого, единственное, чего он не может, – это "не быть преступником", так что исправить его нельзя. Максим Кривош – автор произведения "Я могу".

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Украинская правда

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Темы: ЛуцктерроризмЗемляне
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