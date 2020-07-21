Терорист відповів пострілом на спробу поліцейського звільнити дитину – ЗМІ
У Луцьку поліцейський спробував домовитися з терористом в автобусі, аби звідти випустили дитину, однак той у відповідь вистрілив.
Джерело: "Волинські новини", телеграм-канал "Лучани"
Деталі: Правоохоронці зробили чергову спробу вступити у перемовини з терористом у Луцьку.
Заступник голови Нацполіції Євген Коваль хотів домовитися, аби з автобуса випустили дитину, однак друга спроба контакту з терористом виявилася невдалою. У відповідь на наближення правоохоронця до автобуса пролунав постріл.
Після цього поліція заборонила знімати транспорт.
Нагадаємо: Поліція вже звільнила трьох заручників, яких тримав в автобусі луцький терорист. Це зробив Коваль.
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Передісторія:
- Вранці 21 липня у центрі Луцька озброєний чоловік забарикадувався з заручниками в автобусі Берестечко – Краснилівка. Він висунув ідеологічні вимоги до політиків, чиновників і суддів.
- Він зателефонував до поліції о 9:25 і представився Максимом Плохим. Волинські журналісти з’ясували, що справжнє ім’я терориста – Максим Кривош.
- В інтернеті за авторством Максима Плохого є книга "Філософія Злочинця", яка описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя. За словами Плохого, єдине, чого він не може, – це "не бути злочинцем", тож виправити його неможливо.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що над звільненням громадян, працюють професіонали, а з озброєним чоловіком ведуться переговори.
- Пізніше захопленим в автобусі людям у Луцьку вдалося передати воду.