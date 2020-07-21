Терорист відповів пострілом на спробу поліцейського звільнити дитину – ЗМІ

У Луцьку поліцейський спробував домовитися з терористом в автобусі, аби звідти випустили дитину, однак той у відповідь вистрілив.

Джерело: "Волинські новини", телеграм-канал "Лучани"

Деталі: Правоохоронці зробили чергову спробу вступити у перемовини з терористом у Луцьку.

Заступник голови Нацполіції Євген Коваль хотів домовитися, аби з автобуса випустили дитину, однак друга спроба контакту з терористом виявилася невдалою. У відповідь на наближення правоохоронця до автобуса пролунав постріл.

Після цього поліція заборонила знімати транспорт.

Нагадаємо: Поліція вже звільнила трьох заручників, яких тримав в автобусі луцький терорист. Це зробив Коваль.

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