Поліцейський підійшов до захопленого в Луцьку автобуса і передав воду
Захопленим в автобусі людям у Луцьку вдалося передати воду.
Джерело: Facebook-сторінка заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, СБУ
Дослівно: "Перші результати переговорів в Луцьку. Максим Кривош дозволив поліції передати упаковки води. Воду заручникам передав перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль".
Деталі: Водночас в СБУ повідомили, що на місці працюють співробітники Антитерористичного центру. Люди перебувають в зачиненому автобусі уже більше 8 годин.
Дослівно: "Ситуація потребує злагоджених дій усіх правоохоронних структур, ми знаходимося в постійному контакті. Ці процеси, як правило, непублічні й на всі питання суспільства ми зможемо відповісти після того, як всі заручники будуть в повній безпеці. Робимо для цього все можливе".
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Передісторія:
- Вранці 21 липня у центрі Луцька озброєний чоловік забарикадувався з заручниками в автобусі Берестечко – Краснилівка. Він висунув ідеологічні вимоги до політиків, чиновників і суддів.
- Він зателефонував до поліції о 9:25 і представився Максимом Плохим. Волинські журналісти з’ясували, що справжнє ім’я терориста – Максим Кривош.
- В інтернеті за авторством Максима Плохого є книга "Філософія Злочинця", яка описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя. За словами Плохого, єдине, чого він не може, – це "не бути злочинцем", тож виправити його неможливо.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що над звільненням громадян, працюють професіонали, а з озброєним чоловіком ведуться переговори.