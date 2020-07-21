Поліцейський підійшов до захопленого в Луцьку автобуса і передав воду

Захопленим в автобусі людям у Луцьку вдалося передати воду.

Джерело: Facebook-сторінка заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, СБУ

Дослівно: "Перші результати переговорів в Луцьку. Максим Кривош дозволив поліції передати упаковки води. Воду заручникам передав перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль".

Деталі: Водночас в СБУ повідомили, що на місці працюють співробітники Антитерористичного центру. Люди перебувають в зачиненому автобусі уже більше 8 годин.

Дослівно: "Ситуація потребує злагоджених дій усіх правоохоронних структур, ми знаходимося в постійному контакті. Ці процеси, як правило, непублічні й на всі питання суспільства ми зможемо відповісти після того, як всі заручники будуть в повній безпеці. Робимо для цього все можливе".

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