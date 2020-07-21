Террорист ответил выстрелом на попытку полицейского освободить ребенка – СМИ

В Луцке полицейский попытался договориться с террористом в автобусе, чтобы оттуда выпустили ребенка, однако тот в ответ выстрелил.

Источник: "Волынские новости", телеграмм-канал "Лучане"

Детали: Правоохранители предприняли очередную попытку вступить в переговоры с террористом в Луцке.

Заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль хотел договориться, чтобы из автобуса выпустили ребенка, однако вторая попытка контакта с террористом оказалась неудачной. В ответ на приближение полицейского к автобусу раздался выстрел.

После этого полиция запретила снимать транспорт.

Напомним: Полиция уже освободила трех заложников, которых удерживал в автобусе луцкий террорист. Это сделал Коваль.

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