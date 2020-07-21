Террорист ответил выстрелом на попытку полицейского освободить ребенка – СМИ
В Луцке полицейский попытался договориться с террористом в автобусе, чтобы оттуда выпустили ребенка, однако тот в ответ выстрелил.
Источник: "Волынские новости", телеграмм-канал "Лучане"
Детали: Правоохранители предприняли очередную попытку вступить в переговоры с террористом в Луцке.
Заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль хотел договориться, чтобы из автобуса выпустили ребенка, однако вторая попытка контакта с террористом оказалась неудачной. В ответ на приближение полицейского к автобусу раздался выстрел.
После этого полиция запретила снимать транспорт.
Напомним: Полиция уже освободила трех заложников, которых удерживал в автобусе луцкий террорист. Это сделал Коваль.
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Предыстория:
- Утром 21 июня в центре Луцка вооруженный мужчина забаррикадировался с заложниками в автобусе Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям.
- Он позвонил в полицию в 9:25 и представился Максимом Плохим. Волынские журналисты выяснили, что настоящее имя террориста - Максим Кривош.
- В интернете за авторством Максима Плохого есть книга "Философия Преступника", которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь. По словам Плохого, единственное, чего он не может, - это "не быть преступником", поэтому исправить его невозможно.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что над освобождением граждан, работают профессионалы, а с вооруженным человеком ведутся переговоры.
- Позже захваченным в автобусе людям в Луцке удалось передать воду.