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Террорист ответил выстрелом на попытку полицейского освободить ребенка – СМИ

Вторник, 21 июля 2020, 21:18

В Луцке полицейский попытался договориться с террористом в автобусе, чтобы оттуда выпустили ребенка, однако тот в ответ выстрелил.

Источник: "Волынские новости", телеграмм-канал "Лучане"

Детали: Правоохранители предприняли очередную попытку вступить в переговоры с террористом в Луцке.

Заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль хотел договориться, чтобы из автобуса выпустили ребенка, однако вторая попытка контакта с террористом оказалась неудачной. В ответ на приближение полицейского к автобусу раздался выстрел.

После этого полиция запретила снимать транспорт.

Напомним: Полиция уже освободила трех заложников, которых удерживал в автобусе луцкий террорист. Это сделал Коваль.

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Предыстория:

  • Утром 21 июня в центре Луцка вооруженный мужчина забаррикадировался с заложниками в автобусе Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям.
  • Он позвонил в полицию в 9:25 и представился Максимом Плохим. Волынские журналисты выяснили, что настоящее имя террориста - Максим Кривош.
  • В интернете за авторством Максима Плохого есть книга "Философия Преступника", которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь. По словам Плохого, единственное, чего он не может, - это "не быть преступником", поэтому исправить его невозможно.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что над освобождением граждан, работают профессионалы, а с вооруженным человеком ведутся переговоры.
  • Позже захваченным в автобусе людям в Луцке удалось передать воду.

Темы: Луцктерроризмполициячрезвычайное происшествие


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