Полиция: Харьковский сообщник луцкого террориста пошел на сотрудничество

Харьковская милиция задержала возможного сообщника мужчины, который захватывал заложников в Луцке, он согласился сотрудничать со следствием.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: По словам начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, сотрудники полиции установили причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению.

Во время осмотра домовладения гражданина полицейские изъяли 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационные запала, 2 пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.

Оружие и боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертное исследование.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он начал сотрудничать со следствием.

Отрабатываются все версии уголовного преступления.

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