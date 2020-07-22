"Луцький теракт": у МВС пояснили, чому спецпризначенці прибули після затримання
Спецпризначенці використали світлошумові гранати й бронетранспортер після затримання Максима Кривоша, який майже 12 годин утримував заручників в автобусі у центрі Луцька, щоб "психологічно пригнітити волю злочинця".
Джерело: заступник міністр внутрішніх справ Антон Геращенко у коментарі телеканалу "1+1", LIGA.net.
Пряма мова: "Методика проведення спецоперацій, звісно, має свої особливості. Зокрема, не було відомо, чи не зібралася ця людина підірвати гранату, або ж зробити які-небудь інші дії, тому що під одягом у нього могла бути інша зброя, яку не видно диванним експертам було б на відстані.
Тому було прийнято рішення, щоб психологічно подавити волю злочинця через те, щоб були створені постріли, шумові ефекти, щоб була пригнічена його... щоб він точно не зробив нічого поганого".
Деталі: Так Геращенко пояснив, чому спецпризначенці почали діяти після затримання Кривоша.
Раніше було опубліковано відео, на якому зафіксовано, що Кривош відпустив усіх людей, після чого сам вийшов із автобуса. Пройшла майже хвилина, перш ніж до нього підійшли правоохоронці і, швидко обшукавши, наділи на нього наручники, після чого поклали на асфальт обличчям вниз.
Одночасно з цим до місця подій під'їхали спецпризначенці на БТР, які використали світлошумову гранату.
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Передісторія:
- 21 липня близько 9:25 ранку у центрі Луцька озброєний чоловік захопив рейсовий автобус з 13 пасажирами.
- Максим Кривош ("Плохой") вимагав від топ-політиків, олігархів і духовенства України записати відео, де вони визнають себе "терористами в законі", а від президента Зеленського – прорекламувати д/ф "Земляни" (2005), погрожуючи підірвати автобус і радіокеровану бомбу в місті.
- Приблизно о 21:40, після того як силовики відмовилися від штурму, він відпустив людей і вийшов після бесіди із Зеленським, який виконав вимогу терориста.
- Терориста затримали без втрат. Поліція відкрила справу за статтею "захоплення заручників", СБУ – за статтею "теракт".
- За даними правоохоронців, у зловмисника були спільники – зокрема, одного затримали в Харкові.