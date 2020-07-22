"Луцький теракт": у МВС пояснили, чому спецпризначенці прибули після затримання

Спецпризначенці використали світлошумові гранати й бронетранспортер після затримання Максима Кривоша, який майже 12 годин утримував заручників в автобусі у центрі Луцька, щоб "психологічно пригнітити волю злочинця".

Джерело: заступник міністр внутрішніх справ Антон Геращенко у коментарі телеканалу "1+1", LIGA.net.

Пряма мова: "Методика проведення спецоперацій, звісно, має свої особливості. Зокрема, не було відомо, чи не зібралася ця людина підірвати гранату, або ж зробити які-небудь інші дії, тому що під одягом у нього могла бути інша зброя, яку не видно диванним експертам було б на відстані.

Тому було прийнято рішення, щоб психологічно подавити волю злочинця через те, щоб були створені постріли, шумові ефекти, щоб була пригнічена його... щоб він точно не зробив нічого поганого".

Деталі: Так Геращенко пояснив, чому спецпризначенці почали діяти після затримання Кривоша.

Раніше було опубліковано відео, на якому зафіксовано, що Кривош відпустив усіх людей, після чого сам вийшов із автобуса. Пройшла майже хвилина, перш ніж до нього підійшли правоохоронці і, швидко обшукавши, наділи на нього наручники, після чого поклали на асфальт обличчям вниз.

Одночасно з цим до місця подій під'їхали спецпризначенці на БТР, які використали світлошумову гранату.

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