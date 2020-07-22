Автобус із заручниками в Луцьку "штурмували" вже після затримання терориста
У соцмережах оприлюднили ще одне відео затримання Максима Кривоша, який 21 липня захопив автобус у Луцьку. На ньому видно, що затримання Кривоша й звільнення заручників сталося ще до того, як почався штурм автобуса.
Джерело: Hromadske, відео з місця події
Деталі: На відео з цим ракурсом видно, що Кривош виходить із піднятими руками з автобуса й чекає, поки його затримають.
Після цього з автобуса по одному виходять люди, які там перебували.
У цей час збоку під’їжджає бронетранспортер, а незабаром чути, як вибухає світлошумова граната.
Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков говорив, що зловмисник вийшов із автобуса після того, як із ним домовилися представники влади. Кривоша затримали бійці Служби безпеки.
Вибух у МВС назвали "відволікаючим маневром".
Заступник міністр внутрішніх справ Антон Геращенко пояснив, що спецпризначенці використали світлошумові гранати й бронетранспортер після затримання Кривоша, щоб "психологічно пригнітити волю злочинця" і не дати йому вчинити лихого.
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Передісторія:
- 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив заручників в автобусі. Він подзвонив у поліцію і представився ім'ям Максим Плохой. Згодом з'ясувалося, що його справжнє ім’я – Максим Кривош.
- Вимоги Кривоша були проти системи: він хотів, щоб чиновники, відомі політики, олігархи і навіть релігійні лідери назвали себе публічно "терористами в законі", а президент закликав усіх дивитися фільм "Земляни". У протилежному випадку він погрожував вибухами в автобусі і ще десь у Луцьку – говорив, що навіть його смерть вибухам не завадить.
- Ввечері Кривош випустив із автобуса трьох людей: літню жінку, підлітка й вагітну жінку. У Зеленського сказали, що цьому сприяла розмова президента з терористом. Також Зеленський на вимогу Кривоша опублікував відео зі словами "Фільм "Земляни" 2005 року дивитися всім". Після звільнення заручників відео зникло зі сторінки Зеленського.
- Близько 22:00 правоохоронці штурмували автобус. Зловмисника затримали, усіх заручників звільнили. Загалом їх виявилося 13.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом захоплення заручників у Луцьку, а СБУ – за статтею про "терористичний акт". За даними правоохоронців, зловмисник готувався до цієї операції та мав спільників. Кількох із них затримали того ж дня.