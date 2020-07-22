Автобус із заручниками в Луцьку "штурмували" вже після затримання терориста

У соцмережах оприлюднили ще одне відео затримання Максима Кривоша, який 21 липня захопив автобус у Луцьку. На ньому видно, що затримання Кривоша й звільнення заручників сталося ще до того, як почався штурм автобуса.

Джерело: Hromadske, відео з місця події

Деталі: На відео з цим ракурсом видно, що Кривош виходить із піднятими руками з автобуса й чекає, поки його затримають.

Після цього з автобуса по одному виходять люди, які там перебували.

У цей час збоку під’їжджає бронетранспортер, а незабаром чути, як вибухає світлошумова граната.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков говорив, що зловмисник вийшов із автобуса після того, як із ним домовилися представники влади. Кривоша затримали бійці Служби безпеки.

Вибух у МВС назвали "відволікаючим маневром".

Заступник міністр внутрішніх справ Антон Геращенко пояснив, що спецпризначенці використали світлошумові гранати й бронетранспортер після затримання Кривоша, щоб "психологічно пригнітити волю злочинця" і не дати йому вчинити лихого.

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