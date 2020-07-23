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ВРП одноголосно звинуватила НАБУ в інформаційній атаці проти Вовка і ОАСК

Четвер, 23 липня 2020, 14:44

Вища рада правосуддя заявила про неприпустимість заяв Національного антикорупційного бюро щодо вже виявленої корупції в Окружному адміністративному суді міста Києва.

Джерело: заява ВРП

Дослівно: "Вища рада правосуддя вирішила звернути увагу посадових осіб Національного антикорупційного бюро України на необхідність утримуватися від заяв та публічних висловлювань, участі в інформаційній кампанії, які впливають на незалежність судової влади та підривають авторитет правосуддя в цілому".

"В інформації, поширеній Національним антикорупційним бюро України, акцентовано на вчиненні суддями злочину як встановленому факті, що не відповідає презумпції невинуватості".

Деталі: Таке рішення було одноголосно ухвалене ВРП на засіданні 23 липня.

В ньому  Рада засудила публікацію НАБУ "інформації під назвами "Корупція в ОАСК", "Зловживання в ОАСК: оновлено" як таку, що дає поштовх інформаційній кампанії, яка формує суспільну думку на підтримку позиції про те, що злочинне діяння має місце, як доведений факт.

У ВРП наголосили, що НАБУ повинно "утримуватися від інформаційних та політичних кампаній, заяв та дій, що можуть вплинути на незалежність судової влади та підірвати авторитет правосуддя в цілому".

Рада заявила про неприпустимість таких заяв та публічних висловлювань.

Довідково: Вища рада правосуддя - конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який відповідає за формування корпусу суддів, а також додержання ними норм Конституції і законів, дотримання професійної етики.

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"Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

Передісторія:

  • НАБУ звинуватила голову ОАСКПавла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
  • 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне, а тоді 15-хвилинне, відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".   
  • Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
  • Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію"Приватбанку".
  • Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
  • Сам Вовк заявляє, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету, і що він буде боротися проти цього.

Теми: судНАБУКонституція


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