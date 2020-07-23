ВРП одноголосно звинуватила НАБУ в інформаційній атаці проти Вовка і ОАСК

Вища рада правосуддя заявила про неприпустимість заяв Національного антикорупційного бюро щодо вже виявленої корупції в Окружному адміністративному суді міста Києва.

Джерело: заява ВРП

Дослівно: "Вища рада правосуддя вирішила звернути увагу посадових осіб Національного антикорупційного бюро України на необхідність утримуватися від заяв та публічних висловлювань, участі в інформаційній кампанії, які впливають на незалежність судової влади та підривають авторитет правосуддя в цілому".

"В інформації, поширеній Національним антикорупційним бюро України, акцентовано на вчиненні суддями злочину як встановленому факті, що не відповідає презумпції невинуватості".

Деталі: Таке рішення було одноголосно ухвалене ВРП на засіданні 23 липня.

В ньому Рада засудила публікацію НАБУ "інформації під назвами "Корупція в ОАСК", "Зловживання в ОАСК: оновлено" як таку, що дає поштовх інформаційній кампанії, яка формує суспільну думку на підтримку позиції про те, що злочинне діяння має місце, як доведений факт.

У ВРП наголосили, що НАБУ повинно "утримуватися від інформаційних та політичних кампаній, заяв та дій, що можуть вплинути на незалежність судової влади та підірвати авторитет правосуддя в цілому".

Рада заявила про неприпустимість таких заяв та публічних висловлювань.

Довідково: Вища рада правосуддя - конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який відповідає за формування корпусу суддів, а також додержання ними норм Конституції і законів, дотримання професійної етики.

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