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ВСП единогласно обвинил НАБУ в информационной атаке против Вовка и ОАСК

Четверг, 23 июля 2020, 14:44

Высший совет правосудия заявила о недопустимости заявлений Национального антикоррупционного бюро относительно уже установленной коррупции в Окружном административном суде города Киева.

Источник: заявление ВРП

Дословно: "Высший совет правосудия решил обратить внимание должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины на необходимость воздерживаться от заявлений и публичных высказываний, участия в информационной кампании, которая влияют на независимость судебной власти и подрывают авторитет правосудия в целом".

"В информации, распространенной Национальным антикоррупционным бюро Украины, акцентировано на совершении судьями преступления как установленном факте, что не соответствует презумпции невиновности".

Детали: Такое решение было единогласно принято ВСП на заседании 23 июля.

В нем Совет осудил публикацию НАБУ "информации под названиями "Коррупция в ОАСК", "Злоупотребление в ОАСК: обновлено" как такую, которая дает толчок информационной кампании, которая формирует общественное мнение в поддержку позиции о том, что преступное деяние имеет место, как доказанный факт.

В ВРП отметили, что НАБУ должно "воздерживаться от информационных и политических кампаний, заявлений и действий, которые могут повлиять на независимость судебной власти и подорвать авторитет правосудия в целом".

Совет заявил о недопустимости таких заявлений и публичных высказываний.

Справка: Высший совет правосудия - конституционный орган государственной власти и судейского управления, который отвечает за формирование корпуса судей, а также соблюдения ими норм Конституции и законов, соблюдения профессиональной этики.

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Предыстория:

  • НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное, а потом 15-минутное, видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут"власть захватывать".
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации"Приватбанка".
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • Сам Вовк заявляет, что иностранные агенты на заказ других государств пытаются захватитьсудебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета, и что он будет бороться против этого.

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Темы: судНАБУКонституция
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