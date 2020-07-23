ВСП единогласно обвинил НАБУ в информационной атаке против Вовка и ОАСК

Высший совет правосудия заявила о недопустимости заявлений Национального антикоррупционного бюро относительно уже установленной коррупции в Окружном административном суде города Киева.

Источник: заявление ВРП

Дословно: "Высший совет правосудия решил обратить внимание должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины на необходимость воздерживаться от заявлений и публичных высказываний, участия в информационной кампании, которая влияют на независимость судебной власти и подрывают авторитет правосудия в целом".

"В информации, распространенной Национальным антикоррупционным бюро Украины, акцентировано на совершении судьями преступления как установленном факте, что не соответствует презумпции невиновности".

Детали: Такое решение было единогласно принято ВСП на заседании 23 июля.

В нем Совет осудил публикацию НАБУ "информации под названиями "Коррупция в ОАСК", "Злоупотребление в ОАСК: обновлено" как такую, которая дает толчок информационной кампании, которая формирует общественное мнение в поддержку позиции о том, что преступное деяние имеет место, как доказанный факт.

В ВРП отметили, что НАБУ должно "воздерживаться от информационных и политических кампаний, заявлений и действий, которые могут повлиять на независимость судебной власти и подорвать авторитет правосудия в целом".

Совет заявил о недопустимости таких заявлений и публичных высказываний.

Справка: Высший совет правосудия - конституционный орган государственной власти и судейского управления, который отвечает за формирование корпуса судей, а также соблюдения ими норм Конституции и законов, соблюдения профессиональной этики.

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