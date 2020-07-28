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Обвинувальний акт щодо Мангера передали до суду

Вівторок, 28 липня 2020, 12:23
Обвинувальний акт щодо Мангера передали до суду
Фото з Facebook Мангера

Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера за фактом замовлення та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Джерело: сайт ОГП

Дослівно: "Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт щодо голови та колишнього помічника депутата Херсонської обласної ради за фактом замовлення та організації нападу на Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року".

Деталі: Досудове розслідування встановило, що Мангер та екстрадований в Україну з Болгарії громадянин (Олексій Левін (Москаленко) – ред.) організували напад на Гандзюк, який спричинив смерть потерпілої.

Повідомляється, що наразі обоє підозрюваних перебувають під вартою: строк запобіжного заходу для Мангера продовжили до 11 вересня, для Левіна – до 24 серпня.

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Передісторія:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімацію з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.
  • 16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
  • 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера.
  • 27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – Мангер.
  • 16 червня голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації нападу на херсонську чиновницю і активістку Катерину Гандзюк, затримали після засідання суду. 

Українська правда

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Теми: напад на ГандзюквбивствоХерсонсуд
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