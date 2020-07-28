Обвинувальний акт щодо Мангера передали до суду

Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера за фактом замовлення та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Джерело: сайт ОГП

Дослівно: "Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт щодо голови та колишнього помічника депутата Херсонської обласної ради за фактом замовлення та організації нападу на Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року".

Деталі: Досудове розслідування встановило, що Мангер та екстрадований в Україну з Болгарії громадянин (Олексій Левін (Москаленко) – ред.) організували напад на Гандзюк, який спричинив смерть потерпілої.

Повідомляється, що наразі обоє підозрюваних перебувають під вартою: строк запобіжного заходу для Мангера продовжили до 11 вересня, для Левіна – до 24 серпня.

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