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Обвинительный акт в отношении Мангера передали в суд

Вторник, 28 июля 2020, 12:23
Обвинительный акт в отношении Мангера передали в суд
Фото с Facebook Мангера

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера по факту заказа и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Источник: сайт ОГП

Дословно: "Прокурорами Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении председателя и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета по факту заказа и организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года".

Детали: Досудебное расследование установило, что Мангер и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин (Алексей Левин (Москаленко) – ред.) организовали нападение на Гандзюк, которое привело к смерти потерпевшей.

Сообщается, что сейчас оба подозреваемых находятся под стражей: срок меры пресечения для Мангера продлили до 11 сентября, для Левина – до 24 августа.

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Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил кислоту на активистку Екатерину Гандзюк. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
  • 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взял его под стражу.
  • 25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве относительно Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера.
  • 27 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и что конечный заказчик – Мангер.
  • 16 июня председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на херсонского чиновника и активистку Екатерину Гандзюк, после заседания суда задержали сотрудники СБУ.

Украинская правда

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Темы: нападение на ГандзюкубийствоХерсонсуд
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