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Бойовики не порушували тишу у середу – ООС

Середа, 29 липня 2020, 13:21
Фото з Facebook Міноборони

З початку доби 29 липня російські найманці не порушували режим тиші на Донбасі.

Джерело: щоденне зведення пресслужби Міноборони  

Дослівно: "Станом на 12 годину поточної доби, фактів порушення режиму припинення вогню не було.

Ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та повністю контрольованою Об’єднаними силами".

Деталі: Повідомляється, що українські підрозділи продовжують надійно утримувати лінію оборони та у разі загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, готові надати адекватну відповідь. 

А військові медики, задіяні до проведення операції, надають меддопомогу місцевому населенню – щодня до них звертається близько сотні людей з населених пунктах поблизу лінії розмежування.  

Що було раніше: За минулу добу в зоні ООС був зафіксований один постріл з підствольного гранатомету поблизу Шумів. 

Передісторія:

  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
  • Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
  • 26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
  • У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна


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