Бойовики не порушували тишу у середу – ООС
З початку доби 29 липня російські найманці не порушували режим тиші на Донбасі.
Джерело: щоденне зведення пресслужби Міноборони
Дослівно: "Станом на 12 годину поточної доби, фактів порушення режиму припинення вогню не було.
Ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та повністю контрольованою Об’єднаними силами".
Деталі: Повідомляється, що українські підрозділи продовжують надійно утримувати лінію оборони та у разі загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, готові надати адекватну відповідь.
А військові медики, задіяні до проведення операції, надають меддопомогу місцевому населенню – щодня до них звертається близько сотні людей з населених пунктах поблизу лінії розмежування.
Що було раніше: За минулу добу в зоні ООС був зафіксований один постріл з підствольного гранатомету поблизу Шумів.
Передісторія:
- З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
- Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
- 26 липня президент Володимир Зеленський та президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
- У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.