Бойовики не порушували тишу у середу – ООС

З початку доби 29 липня російські найманці не порушували режим тиші на Донбасі.

Джерело: щоденне зведення пресслужби Міноборони

Дослівно: "Станом на 12 годину поточної доби, фактів порушення режиму припинення вогню не було.

Ситуація в районі проведення операції залишається стабільною та повністю контрольованою Об’єднаними силами".

Деталі: Повідомляється, що українські підрозділи продовжують надійно утримувати лінію оборони та у разі загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, готові надати адекватну відповідь.

А військові медики, задіяні до проведення операції, надають меддопомогу місцевому населенню – щодня до них звертається близько сотні людей з населених пунктах поблизу лінії розмежування.

Що було раніше: За минулу добу в зоні ООС був зафіксований один постріл з підствольного гранатомету поблизу Шумів.

Передісторія: