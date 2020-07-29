Боевики не нарушали тишину в среду – ООС
С начала суток 29 июля российские наемники не нарушали режим тишины на Донбассе.
Источник: ежедневная сводка пресс-службы Минобороны
Дословно: "На 12:00 текущих суток, фактов нарушения режима прекращения огня не было.
Ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой Объединенными силами".
Детали: Сообщается, что украинские подразделения продолжают надежно удерживать линию обороны и в случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих, готовы предоставить адекватный ответ.
А военные медики, задействованные в проведении операции, оказывают медпомощь местному населению – ежедневно к ним обращается около сотни человек из населенных пунктах вблизи линии разграничения.
Что было раньше: За минувшие сутки в зоне ООС был зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета вблизи Шумов.
Предыстория:
- С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
- Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
- 26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
- В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить какие-либо разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.