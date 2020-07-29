Боевики не нарушали тишину в среду – ООС

С начала суток 29 июля российские наемники не нарушали режим тишины на Донбассе.

Источник: ежедневная сводка пресс-службы Минобороны

Дословно: "На 12:00 текущих суток, фактов нарушения режима прекращения огня не было.

Ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой Объединенными силами".

Детали: Сообщается, что украинские подразделения продолжают надежно удерживать линию обороны и в случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих, готовы предоставить адекватный ответ.

А военные медики, задействованные в проведении операции, оказывают медпомощь местному населению – ежедневно к ним обращается около сотни человек из населенных пунктах вблизи линии разграничения.

Что было раньше: За минувшие сутки в зоне ООС был зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета вблизи Шумов.

Предыстория: