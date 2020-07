У США глобальний антирекорд пандемії коронавірусу: Трамп пояснив чому

Сполучені Штати повідомили про більш ніж 55 000 нових випадків захворювання на COVID-19 за добу, що є новим щоденним глобальним рекордом пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Щоденні дані по США в кінці четверга склали 55 274 випадків, перевищивши попередній одноденний рекорд в 54 771 випадків, встановлений Бразилією 19 червня.

Число випадків коронавірусу зростає в 37 з 50 штатів США, включаючи Флориду, яка підтвердила понад 10 000 нових випадків в четвер.

У Каліфорнії, іншому епіцентрі, позитивні результати виросли на 37%, а кількість госпіталізацій зросла на 56% за останні два тижні.

Президент США Дональд Трамп відреагував на останні дані, заявивши, що зростання нових випадків пов’язане із великою кількістю тестувань.

"Кількість випадків коронавірусу зростає, оскільки наше тестування настільки масове і настільки добре, набагато більше і краще, ніж у будь-якій іншій країні. Це чудова новина, але ще кращою новиною є те, що смерті та рівень смертності знижуються", - написав він у Twitter.

There is a rise in Coronavirus cases because our testing is so massive and so good, far bigger and better than any other country. This is great news, but even better news is that death, and the death rate, is DOWN. Also, younger people, who get better much easier and faster!