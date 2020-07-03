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У США глобальний антирекорд пандемії коронавірусу: Трамп пояснив чому

П'ятниця, 3 липня 2020, 09:22
Фото wpr.org

Сполучені Штати повідомили про більш ніж 55 000 нових випадків захворювання на COVID-19 за добу, що є новим щоденним глобальним рекордом пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Щоденні дані по США в кінці четверга склали 55 274 випадків, перевищивши попередній одноденний рекорд в 54 771 випадків, встановлений Бразилією 19 червня.

Число випадків коронавірусу зростає в 37 з 50 штатів США, включаючи Флориду, яка підтвердила понад 10 000 нових випадків в четвер.

У Каліфорнії, іншому епіцентрі, позитивні результати виросли на 37%, а кількість госпіталізацій зросла на 56% за останні два тижні.

Президент США Дональд Трамп відреагував на останні дані, заявивши, що зростання нових випадків пов’язане із великою кількістю тестувань.

"Кількість випадків коронавірусу зростає, оскільки наше тестування настільки масове і настільки добре, набагато більше і краще, ніж у будь-якій іншій країні. Це чудова новина, але ще кращою новиною є те, що смерті та рівень смертності знижуються", - написав він у Twitter.

Губернатор Техасу Грег Ебботт, республіканець, який раніше відмовлявся від закликів зробити маски для обличчя обов'язковими, в четвер наказав носити їх у всіх округах з більш ніж 20 випадками коронавірусу. Техас повідомив про майже 8000 нових випадків в четвер.

В даний час в Сполучених Штатах зареєстровано близько 129 000 смертей, що становить майже чверть від загального числа в світі.

Хвиля нових випадків змусила декількох губернаторів призупинити плани з відкриття своїх штатів після місяців суворого карантину, закривши пляжі і скасувавши феєрверки протягом майбутніх вихідних на День незалежності.

Теми: СШАТрампкоронавірус


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