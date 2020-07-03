Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НС у Миколаєві: сталося саморозведення Інгульского мосту

П'ятниця, 3 липня 2020, 11:43
НС у Миколаєві: сталося саморозведення Інгульского мосту

У місті Миколаїв рано вранці відбулось саморозведення Інгульского мосту: надзвичайна ситуація виникла через ремонтні роботи на цьому об’єкті.

Джерело: очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич у Facebook

Деталі: Мер пояснює, що на замовлення Служби автомобільних доріг в Миколаївській області на мосту було знято асфальтне покриття без встановлення противаги, яка унможливлює його саморозведення.  Зазначається, що ці роботи проводились без попередніх консультацій з працівниками КП "ЕЛУ Автодоріг", які могли б попередити виникнення такої ситуації.

Водночас станом на 9.30 комунальники встановили противагу та забезпечили проїзд.

Пряма мова: "Стосовно ранкового випадку саморозведення Інгульского мосту. Проїзд забезпечено, працівники ЕЛУ та САД працюють над унеможливленням подібного у майбутньому".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Миколаївнадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Миколаїв
"Кинджалами вдарте": затримано миколаївця, який готував удар по СБУ
ОВА: Запоріжжя вночі атакували дронами й ракетами, у Миколаєві впали уламки "Шахеда"
На Миколаївщині затримали інформатора, який "зливав" РФ координати військових біля ПАЕС
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: