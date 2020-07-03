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НС у Миколаєві: сталося саморозведення Інгульского мосту

П'ятниця, 3 липня 2020, 11:43

У місті Миколаїв рано вранці відбулось саморозведення Інгульского мосту: надзвичайна ситуація виникла через ремонтні роботи на цьому об’єкті.

Джерело: очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич у Facebook

Деталі: Мер пояснює, що на замовлення Служби автомобільних доріг в Миколаївській області на мосту було знято асфальтне покриття без встановлення противаги, яка унможливлює його саморозведення.  Зазначається, що ці роботи проводились без попередніх консультацій з працівниками КП "ЕЛУ Автодоріг", які могли б попередити виникнення такої ситуації.

Водночас станом на 9.30 комунальники встановили противагу та забезпечили проїзд.

Пряма мова: "Стосовно ранкового випадку саморозведення Інгульского мосту. Проїзд забезпечено, працівники ЕЛУ та САД працюють над унеможливленням подібного у майбутньому".

Українська правда
Теми: Миколаївнадзвичайна подія


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