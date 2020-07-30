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Затримані бойовики дають свідчення – Радбез Білорусі

Четвер, 30 липня 2020, 09:37
Затримані бойовики дають свідчення – Радбез Білорусі
Фото opk.com.ua

Затримані в Білорусі бойовики російської приватної військової компанії Вагнера наразі свідчать у рамках слідчих заходів.

Джерело: ТАСС з посиланням на держсекретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Равкова

Пряма мова: "Дають свідчення".

Деталі: Відзначається, що Равков 30 липня прибув до Центрвиборчкому, де проходить зустріч з кандидатами в президенти Білорусії.

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Передісторія:

  • 29 липня у Білорусі заявили, що затримали під Мінськом 32 бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, ще одну людину виявили і затримали на півдні країни.
  • Серед затриманих є ті, хто служив у батальйоні російського письменника Захара Прілєпіна, коли той воював на боці бойовиків на сході України, бойовики могли направлятися на окупований Донбас.
  • Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки, на якій заявив, що вимагає від Москви пояснень.
  • У Білорусі запевяють, що 14 із затриманих воювали на Донбасі.
  • Держсекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков заявив, що через затримання під Мінськом 32 бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера влада посилює свої кордони.  

Теми: БілорусьРосіяУкраїна
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