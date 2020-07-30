Затримані бойовики дають свідчення – Радбез Білорусі

Затримані в Білорусі бойовики російської приватної військової компанії Вагнера наразі свідчать у рамках слідчих заходів.

Джерело: ТАСС з посиланням на держсекретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Равкова

Пряма мова: "Дають свідчення".

Деталі: Відзначається, що Равков 30 липня прибув до Центрвиборчкому, де проходить зустріч з кандидатами в президенти Білорусії.

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