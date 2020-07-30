Затримані бойовики дають свідчення – Радбез Білорусі
Четвер, 30 липня 2020, 09:37
Затримані в Білорусі бойовики російської приватної військової компанії Вагнера наразі свідчать у рамках слідчих заходів.
Джерело: ТАСС з посиланням на держсекретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Равкова
Пряма мова: "Дають свідчення".
Деталі: Відзначається, що Равков 30 липня прибув до Центрвиборчкому, де проходить зустріч з кандидатами в президенти Білорусії.
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Передісторія:
- 29 липня у Білорусі заявили, що затримали під Мінськом 32 бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, ще одну людину виявили і затримали на півдні країни.
- Серед затриманих є ті, хто служив у батальйоні російського письменника Захара Прілєпіна, коли той воював на боці бойовиків на сході України, бойовики могли направлятися на окупований Донбас.
- Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки, на якій заявив, що вимагає від Москви пояснень.
- У Білорусі запевяють, що 14 із затриманих воювали на Донбасі.
- Держсекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков заявив, що через затримання під Мінськом 32 бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера влада посилює свої кордони.