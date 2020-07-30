Задержанные боевики дают показания – Совбез Белоруссии
Четверг, 30 июля 2020, 09:37
Задержанные в Беларуси боевики российской частной военной компании Вагнера в настоящее время дают показания в рамках следственных мероприятий.
Источник: ТАСС со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Равкова
Прямая речь: "Дают показания".
Детали: Отмечается, что Равков 30 июля прибыл в Центризбирком, где проходит встреча с кандидатами в президенты Белоруссии.
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Предыстория:
- 29 июля в Беларуси заявили, что задержали под Минском 32 боевиков российской частной военной компании Вагнера, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.
- Среди задержанных есть те, кто служил в батальоне российского писателя Захара Прилепина, когда тот воевал на стороне боевиков на востоке Украины, боевики могли направляться на оккупированный Донбасс.
- Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности, где заявил, что требует от России объяснений.
- В Беларуси сообщили, что 14 из задержанных воевали на Донбассе.
- Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков заявил, что из-за задержания под Минском 32 боевиков российской частной военной компании Вагнера власть усиливает свои границы.