Задержанные боевики дают показания – Совбез Белоруссии

Задержанные в Беларуси боевики российской частной военной компании Вагнера в настоящее время дают показания в рамках следственных мероприятий.

Источник: ТАСС со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Равкова

Прямая речь: "Дают показания".

Детали: Отмечается, что Равков 30 июля прибыл в Центризбирком, где проходит встреча с кандидатами в президенты Белоруссии.

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