Справа Шеремета: Антоненко розповів, як дізнався про "фейкове алібі"
Музикант Андрій Антоненко, підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета, каже, що про існування нібито алібі, яке згодом виявилось неправдивим, дізнався від адвоката, а той – зі ЗМІ.
Джерело: інтерв’ю Антоненка та його захисників "Українській правді"
Пряма мова: "На початку як я так і мої адвокати взагалі були позбавлені будь-якої інформації. Я нормально не міг нічого пригадати.
Олексій Єрмілов (чоловік, який заявив про алібі – УП) – це товариш мого брата. Звісно, я його знаю. Бував в нього кілька разів. Навіть у Ворзелі (Єрмілов заявив, що в день вбивства Шеремета він разом із Антоненком були у Ворзелі на Київщині – УП), але в інший день. Давав уроки гри на гітарі, бо викладав в той час музику. Але дружбою це не назвеш.
Чому він заявив про алібі? Мені не відомо.
Про його заяву мені повідомив адвокат (Костянтин Татарченко – захист). Якраз на першому засіданні. Пізніше з'ясувалось, що він сам дізнався через ЗМІ.
Чому, і де він (адвокат Татарченко – УП) казав про "беззаперечне алібі", мені не відомо. Ми ніколи ніде не заявляли і не посилались на то алібі. А коли він сам допитав Єрмілова 19.12.2019, стало зрозуміло, що той щось плутає.
Або свідомо бреше, працюючи на слідство, бо про алібі слідчим він повідомив з подачі (заступника – захист) генпрокурора Чумака (екс-заступник Генпрокурора Віктор Чумак особисто продовжував строк слідства 3.02.2020 – захист). Це є в протоколі допиту.
Що було раніше: Після затримання Антоненка чоловік на ім’я Олексій Єрмілов заявив, що в день вбивства Шеремета був разом із музикантом у Ворзелі, на Київщині.
Один із адвокатів, Костянтин Татарченко, який згодом відійшов від справи, тоді говорив журналістам, що у його підзахисного є "беззаперечне алібі".
Пізніше поліція заявила, що алібі від Єрмілова не відповідає дійсності.
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Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Пізніше їхнім захисникам обмежили час для ознайомлення зі справою до 14 серпня. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
- Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, наразі вона перебуває під заставою.
- Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищийза вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувалаекспертизу.
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