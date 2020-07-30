Справа Шеремета: Антоненко розповів, як дізнався про "фейкове алібі"

Музикант Андрій Антоненко, підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета, каже, що про існування нібито алібі, яке згодом виявилось неправдивим, дізнався від адвоката, а той – зі ЗМІ.

Джерело: інтерв’ю Антоненка та його захисників "Українській правді"

Пряма мова: "На початку як я так і мої адвокати взагалі були позбавлені будь-якої інформації. Я нормально не міг нічого пригадати.

Олексій Єрмілов (чоловік, який заявив про алібі – УП) – це товариш мого брата. Звісно, я його знаю. Бував в нього кілька разів. Навіть у Ворзелі (Єрмілов заявив, що в день вбивства Шеремета він разом із Антоненком були у Ворзелі на Київщині – УП), але в інший день. Давав уроки гри на гітарі, бо викладав в той час музику. Але дружбою це не назвеш.

Чому він заявив про алібі? Мені не відомо.

Про його заяву мені повідомив адвокат (Костянтин Татарченко – захист). Якраз на першому засіданні. Пізніше з'ясувалось, що він сам дізнався через ЗМІ.

Чому, і де він (адвокат Татарченко – УП) казав про "беззаперечне алібі", мені не відомо. Ми ніколи ніде не заявляли і не посилались на то алібі. А коли він сам допитав Єрмілова 19.12.2019, стало зрозуміло, що той щось плутає.

Або свідомо бреше, працюючи на слідство, бо про алібі слідчим він повідомив з подачі (заступника – захист) генпрокурора Чумака (екс-заступник Генпрокурора Віктор Чумак особисто продовжував строк слідства 3.02.2020 – захист). Це є в протоколі допиту.

Що було раніше: Після затримання Антоненка чоловік на ім’я Олексій Єрмілов заявив, що в день вбивства Шеремета був разом із музикантом у Ворзелі, на Київщині.

Один із адвокатів, Костянтин Татарченко, який згодом відійшов від справи, тоді говорив журналістам, що у його підзахисного є "беззаперечне алібі".

Пізніше поліція заявила, що алібі від Єрмілова не відповідає дійсності.

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Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Пізніше їхнім захисникам обмежили час для ознайомлення зі справою до 14 серпня. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.

Кузьменко та Антоненко перебувають під вартою. Дугарь відправили спочатку під цілодобовий, наразі вона перебуває під заставою.

Речник МВС в особистій переписці, опублікованій у мережі, натякнув, що до вбивства Шеремета може бути причетне СБУ.

Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищийза вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувалаекспертизу.

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