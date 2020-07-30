Дело Шеремета: Антоненко рассказал, как узнал о "фейковом алиби"

Музыкант Андрей Антоненко, подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, говорит, что о существовании якобы алиби, которое впоследствии оказалось ложным, узнал от адвоката, а тот – из СМИ.

Источник: интервью Антоненко и его защитников "Украинской правде"

Прямая речь: "В начале как я так и мои адвокаты вообще были лишены какой-либо информации. Я нормально не мог ничего вспомнить.

Алексей Ермилов (мужчина, который заявил об алиби - УП) – это товарищ моего брата. Конечно, я его знаю. Бывал у него несколько раз. Даже в Ворзеле (Ермилов заявил, что в день убийства Шеремета он вместе с Антоненко были в Ворзеле Киевской области – УП), но в другой день. Давал уроки игры на гитаре, потому что преподавал в то время музыку. Но дружбой это не назовешь.

Почему он заявил об алиби? Мне не известно.

О его заявление мне сообщил адвокат (Константин Татарченко – защита). Именно на первом заседании. Позже выяснилось, что он сам узнал из СМИ.

Почему и где он (адвокат Татарченко – УП) говорил о "беспрекословном алиби", мне не известно. Мы никогда нигде не заявляли и не ссылались на то алиби. А когда он сам допросил Ермилова 19.12.2019, стало понятно, что он что-то путает.

Или сознательно врет, работая на следствие, поскольку об алиби следователем он сообщил с подачи (заместителя – защита) генпрокурора Чумака (экс-заместитель Генпрокурора Виктор Чумак лично продлевал срок следствия 3.02.2020 – защита). Это есть в протоколе допроса.

Что было раньше: После задержания Антоненко человек по имени Алексей Ермилов заявил, что в день убийства Шеремета был вместе с музыкантом в Ворзеле, Киевской области.

Один из адвокатов, Константин Татарченко, который впоследствии отошел от дела, тогда говорил журналистам, что у его подзащитного есть "беспрекословное алиби".

Позже полиция заявила, что алиби от Ермилова не соответствует действительности.

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Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Позже их адвокатам ограничили время для ознакомления с материалами следствия до 14 августа. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.

Кузьменко и Антоненко находятся под арестом. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, на данный момент она находится под залогом.

Пресс-секретарь МВД в личной переписке, опубликованной в сети, намекнул, что к убийству Шеремета может быть причастно СБУ.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

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