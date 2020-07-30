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Кремль: Задержанных в Беларуси россиян официально не обвиняли в участии в войне на Донбассе

Четверг, 30 июля 2020, 14:08
Кремль: Задержанных в Беларуси россиян официально не обвиняли в участии в войне на Донбассе
Фото kp.ru

В России заявили, что не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Белоруссии россияне участвовали в боевых действиях на юго-востоке Украины.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Мы не слышали таких обвинений (в участии задержанных в Беларуси россиян в боях на Донбассе). Не было заявлений на этот счет".

Детали: На просьбу прокомментировать, какой будет реакция России в случае возможной экстрадиции задержанных в Беларуси в Украину, поскольку половина обвиняемых является гражданами этой страны, Песков сказал, что Кремль украинское гражданство не признает и что задержанные – граждане России.

Он также добавил, что в Кремле сначала должны понять, в чем они обвиняются.

Пескова также спросили, почему задержанные граждане не преследуются в РФ за участие в боевых действиях на Донбассе и в Сирии. Пресс-секретарь Путина на это ответил, что ему не известно о том, что именно это стало основанием для их задержания.

Он также добавил, что не располагает информацией о том, что эти граждане воевали на Донбассе, но пообещал, что они "будут учитывать" заявление писателя Захара Прилепина, что среди задержанных есть люди, с которыми он был на востоке Украины.

По словам Пескова, в РФ частные военные компании находятся вне закона, а об их существовании он не слышал.

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В Минске сыграли Вагнера: в чем была цель российских боевиков, задержанных в Беларуси

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
  • Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе.
  • В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.
  • В Министерстве иностранных дел Украины считают, что группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.
  • Совет нацбезопасности и обороны Украины предлагал МИД добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер". 
  • СБУ заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.



 

Темы: РосcияБеларусьУкраина
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