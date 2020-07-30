Офіс президента обговорює із Білоруссю екстрадицію російських бойовиків

Українська сторона звернеться до Республіки Білорусь із клопотанням про екстрадицію бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, яких підозрюють у військових злочинах на території Донбасу.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Україна наполягатиме на екстрадиції всіх осіб, які причетні до військових злочинів на тимчасово окупованій території та щодо яких Служба безпеки України зібрала достатньо доказів.

Уся світова спільнота вкрай негативно ставиться до злочинів проти миру та безпеки людства, тому дії вказаних осіб мають бути ретельно та належним чином розслідувані, а винні – покарані".

Деталі: Наразі тривають консультації щодо екстрадиції з білоруською стороною.

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