Украинская сторона обратится в Республику Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса.

Источник: Офис президента

Дословно: "Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории, и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств.

Все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные - наказаны".

Детали: Сейчас проходят консультации по экстрадиции с белорусской стороной.

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