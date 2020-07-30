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Новини 30 липня: Кравчук в ТКГ, затримані "вагнерівці"

Четвер, 30 липня 2020, 21:40

Кравчук погодився стати главою української делегації в ТКГ, Україна ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків, — актуальні новини 30 липня.

Про Кравчука в ТКГ

Перший президент України Леонід Кравчук погодився стати главою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про "вагнерівських" бойовиків

Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнера", які воювали на Донбасі.

Білорусь і Україна домовилися посилити прикордонний контроль у зв'язку з затриманням під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

Росіян із групи "Вагнера" затримали під Мінськом за підозрою в підготовці масових заворушень, вони можуть бути пов'язані з Сергієм Тихановським і Миколою Статкевичем, заявляє влада.

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