Новости 30 июля: Кравчук в ТКГ, задержанные "вагнеровцы"
Кравчук согласился стать главой украинской делегации в ТКГ, Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков, — актуальные новости 30 июля.
О Кравчуке в ТКГ
Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
О "вагнеровских" боевиках
Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.
Беларусь и Украина договорились усилить пограничный контроль в связи з задержанием под Минском боевиков российской частной военной компании Вагнера.
Россиян из группы "Вагнера" задержали под Минском по подозрению в подготовке массовых беспорядков, они могут быть связаны с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем, заявляют власти.
О телеграм-канале Украинской правды
Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.
Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.
О других важных новостях
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником.
Президент США Дональд Трамп впервые поднял вопрос о переносе президентских выборов в ноябре на фоне пандемии коронавируса.
Владелец столичного футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис официально представил нового главного тренера команды Мирчу Луческу.
NASA запустила новый марсоход Perseverance ( "Настойчивость"), который будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологических форм жизни.