Новости 30 июля: Кравчук в ТКГ, задержанные "вагнеровцы"

Кравчук согласился стать главой украинской делегации в ТКГ, Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков, — актуальные новости 30 июля.

О Кравчуке в ТКГ



Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать главой украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

О "вагнеровских" боевиках

Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

Беларусь и Украина договорились усилить пограничный контроль в связи з задержанием под Минском боевиков российской частной военной компании Вагнера.

Россиян из группы "Вагнера" задержали под Минском по подозрению в подготовке массовых беспорядков, они могут быть связаны с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем, заявляют власти.

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