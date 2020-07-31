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Переговорник в Мінську: Позиція Росії і її бойовиків "або по-нашому, або ніяк"

П'ятниця, 31 липня 2020, 10:08
Переговорник в Мінську: Позиція Росії і її бойовиків або по-нашому, або ніяк
Фото ua-rating.com

Представник ОРДЛО від Києва в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі журналіст Денис Казанський заявив, що позиція росіян і їхніх бойовиків на переговорах у Мінську – "або по-нашому, або ніяк", і що в такій ситуації складно уявити "компроміси". 

Джерело: Казанський в Facebook

Пряма мова: "Позиція росіян і їх бойовиків, яку особисто я побачив на переговорах в ТКГ – буде або так, як хочемо ми, або ніяк. Мені складно уявити компроміси в такій ситуації".

Деталі: Казанський написав, що йому непросто коментувати призначення Леоніда Кравчука в ТКГ, але зазначив, що посада ця номінальна.

За його словами, він "жодного разу не стикався під час переговорів, і ніяк не відчував участі" попереднього глави української делегації в ТКГ Леоніда Кучми.

Коментуючи заяву Кравчука про те, що він буде йти на компроміси, Казанський нагадав, що Україна в ході мінських переговорів "йшла на компроміси вже не раз": підписала закон про особливий статус Донбасу в 2014 році, імплементувала формулу Штайнмайєра восени 2019 року.

При цьому журналіст поцікавився, чи може хтось назвати хоч один крок, який зробила Росія і її окупанти назустріч Україні.

Що було раніше: Новий представник України в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук заявив, що для досягрнення миру на сході країни, буде йти на компроміси.

Передісторія: 

  • Другий президент України Леонід Кучма прийняв рішення піти з посади очільника української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
  • 29 липня президент Володимир Зеленський заявив, що на посаду глави делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі розглядає нинішнього першого заступника голови української делегації, віце-прем'єра Олексія Резнікова, першого президента України Леоніда Кравчука та ще кілька кандидатур.  
  • 30 липня Кравчук заявив, що погодився стати главою української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, згодом відповідний указ про зміни у складі делегації України для участі у Тристоронній контактній групі підписав президент. 

Українська правда

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Теми: ТКГКравчукУкраїна
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