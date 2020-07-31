Представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі журналіст Денис Казанський заявив, що позиція росіян і їх бойовиків на переговорах у Мінську – "або по-нашому, або ніяк", і що в такій ситуації складно уявити "компроміси", про які каже новий представник України в ТКГ Леонід Кравчук.

Джерело: Казанський в Facebook

Пряма мова: "Позиція росіян і їх бойовиків, яку особисто я побачив на переговорах в ТКГ – буде або так, як хочемо ми, або ніяк. Мені складно уявити компроміси в такій ситуації".

Деталі: Казанський написав, що йому непросто коментувати призначення Леоніда Кравчука в ТКГ, але зазначив, що посада ця номінальна.

За його словами, він "жодного разу не стикався під час переговорів, і ніяк не відчував участі" попереднього глави української делегації в ТКГ Леоніда Кучми.

Коментуючи заяву Кравчука про те, що він буде йти на компроміси, Казанський нагадав, що Україна в ході мінських переговорів "йшла на компроміси вже не раз": підписала закон про особливий статус Донбасу в 2014 році, імплементувала формулу Штайнмайєра восени 2019 року.

При цьому журналіст поцікавився, чи може хтось назвати хоч один крок, який зробила Росія і її окупанти назустріч Україні.

Що було раніше: Новий представник України в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук заявив, що для досягрнення миру на сході країни, буде йти на компроміси.

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