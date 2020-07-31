Представитель ОРДЛО от Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе журналист Денис Казанский заявил, что позиция россиян и их боевиков на переговорах в Минске – "либо по-нашему, либо никак", и что в такой ситуации сложно представить "компромиссы".

Источник: Казанский в Facebook

Прямая речь: "Позиция россиян и их боевиков, которую лично я увидел на переговорах в ТКГ – будет либо так, как хотим мы, либо никак. Мне сложно представить себе компромиссы в такой ситуации".

Детали: Казанский написал, что ему непросто комментировать назначение Леонида Кравчука в ТКГ, но отметил, что должность эта номинальная.

По его словам, он "ни разу не сталкивался во время переговоров, и никак не ощущал участия" предыдущего главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы.

Комментируя заявление Кравчука о том, что он будет идти на компромиссы, Казанский напомнил, что Украина в ходе минских переговоров "шла на компромиссы уже не раз": подписала закон об особом статусе Донбасса в 2014 году и имплементировала формулу Штайнмайера осенью 2019 года.

При этом журналист поинтересовался, может ли кто-то назвать хоть один шаг, который сделала Россия и ее оккупанты навстречу Украине.

Что было раньше: Новый представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что для достижения мира на востоке страны, будет идти на компромиссы.

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