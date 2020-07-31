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Кремль ждет, что задержанных в Беларуси россиян скоро отпустят на свободу

Пятница, 31 июля 2020, 13:00

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает, что задержанных в Белоруссии в ночь на 29 июля россиян в ближайшее время отпустят на свободу.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь: "Мы надеемся, и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан.

Безусловно, безосновательное задержание российских граждан, причем 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, это однозначно.

Именно поэтому мы надеемся, что в самое ближайшее время этот инцидент будет прояснен нашими белорусскими союзниками и граждане будут отпущены".

Детали: По словам Пескова, Белорусь до сих пор не представила информации, обосновывающей задержание ее граждан в соседней стране.

Темы: РосcияБеларусьЛукашенкоПутинДонбасс


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