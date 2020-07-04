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Формування Росії 20 разів обстріляли позиції українських військових

Субота, 4 липня 2020, 07:06
Формування Росії 20 разів обстріляли позиції українських військових

3 липня збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. 

Джерело: ООС

Дослівно: "Минулої доби окупанти цілили не лише у бік наших позицій, але й цинічно обстріляли прифронтові населені пункти, де продовжують проживати цивільні особи. На жаль, внаслідок підступних дій загарбників є жертва серед мирного населення..

Внаслідок обстрілу з мінометів 82-го калібру загинула місцева мешканка Бихова Олена Іванівна, 1940-го року народження.

Було гаряче і біля Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут противник використав 120-ти та 82-ох мм міномети, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Під час обстрілу міста одна із мін зруйнувала дачний будинок, а від пожежі, яка виникла, загорілася ще й сусідська будівля".

Деталі: За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. 

Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Теми: ООСРосіявійна
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