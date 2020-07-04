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Формирования России 20 раз обстреляли позиции украинских военных

Суббота, 4 июля 2020, 07:06
Формирования России 20 раз обстреляли позиции украинских военных

3 июля вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минского договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Источник: ООС

Дословно: "За прошедшие сутки оккупанты целились не только в сторону наших позиций, но и цинично обстреляли прифронтовые населенные пункты, где продолжают проживать гражданские лица. К сожалению, в результате коварных действий захватчиков жертва среди мирного населения ..

В результате обстрела из минометов 82-го калибра погибла местная жительница Быхова Елена Ивановна, 1940 года рождения.

Было жарко и у Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь противник использовал 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Во время обстрела города одна из мин разрушила дачный дом, а от пожара, возникшего, загорелась еще и соседская здание".

Детали: За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Темы: ООСРосcиявойна
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