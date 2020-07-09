Новини 9 липня: Порошенко та Путін, акція проти Смолія

Нардеп Деркач опублікував розмову нібито Путіна та Порошенка, Смолію поблизу дому влаштували акцію з трунами й вінками — актуальні новини 9 липня.

Про нібито розмову

Народний депутат Андрій Деркач оприлюднив запис розмови людей із голосами схожими на голоси п’ятого президента України Петра Порошенка і президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати публікацію запису телефонної розмови, яка відбулася у квітні 2015 року.

У партії Порошенка назвали опубліковану розмову фейком та фальсифікацією.

Про акцію біля Смолія

На в’їзді до села, де мешкає колишній голова Нацбанку Яків Смолій, люди залишили труни й поховальні вінки з квітами.

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