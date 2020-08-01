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Литва повернула обов’язковий масковий режим у громадських місцях

Субота, 1 серпня 2020, 14:33

Литва з 1 серпня повернула обов’язкове носіння масок у закритих громадських місцях, щоб знизити ймовірність поширення коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Відтепер маски є обов'язковими в магазинах, для співробітників закладів громадського харчування, в громадському транспорті, а також під час перельотів і при наданні інших послуг.

Маски є обов'язковими для всіх осіб старших 6 років, за винятком підприємств громадського харчування, де це зобов'язання буде застосовуватися тільки до працівників. 

Винятки поширюються на послуги, які не можуть бути надані під час носіння маски, наприклад, під час гоління бороди чи косметологічних і косметичних процедур. 

Торгові та розважальні заклади тепер також повинні обмежувати потік клієнтів і одержувачів послуг: в чергах забезпечити дотримання безпечної відстані не менше 1 метра один від одного. 

У громадському транспорті має бути засіб для дезінфекції рук, весь автобус або тролейбус повинен дезінфікуватися щонайменше один раз на день. 

Носіння маски у Литві стало рекомендованим з 17 червня, коли в країні вирішили скасувати карантин.

Теми: ЛитвакарантинкоронавірусCovid-2019
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