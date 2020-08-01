Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва вернула обязательный масочный режим в общественных местах

Суббота, 1 августа 2020, 14:33

Литва с 1 августа вернула обязательное ношение масок в закрытых общественных местах, чтобы снизить вероятность распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Отныне маски являются обязательными в магазинах, для сотрудников предприятий общественного питания, в общественном транспорте, а также во время перелетов и при предоставлении других услуг.

Маски являются обязательными для всех лиц старше 6 лет, за исключением предприятий общественного питания, где это требование будет применяться только к работникам.

Исключения распространяются на услуги, которые не могут быть предоставлены во время ношения маски, например, во время бритья бороды или косметологических и косметических процедур.

Торговые и развлекательные заведения теперь также должны ограничивать поток клиентов и получателей услуг: в очередях обеспечить соблюдение безопасного расстояния не менее 1 метра друг от друга.

В общественном транспорте должно быть средство для дезинфекции рук, весь автобус или троллейбус должен дезинфицироваться не реже чем один раз в день.

Ношение маски в Литве стало рекомендуемым с 17 июня, когда в стране решили отменить карантин.

Темы: ЛитвакарантинкоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Литва
Литва выразила официальный протест Беларуси из-за запуска второго блока АЭС
В Литве рассматривают закрытие границы с Беларусью совместно с Польшей и Латвией
"Вагнер" вербует белорусов, готовых воевать против Литвы и Польши – ЦНС
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: