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Медведчук із Криму звернувся до Лукашенка

Понеділок, 10 серпня 2020, 13:51
zagittya.com.ua

Лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук привітав Олександра Лукашенка з черговою перемогою на виборах президента Білорусі.

Джерело: звернення до Олександра Лукашенка від Віктора Медведчука, оприлюднене на сайті партії ОПЗЖ

Пряма мова Медведчука: "Шановний Олександре Григоровичу!

Вітаю Вас з успішним завершенням виборчої кампанії і переконливою перемогою.

Громадяни Республіки Білорусь підтвердили, що Ви залишаєтеся незаперечним лідером у своїй державі.

Як людина, яка знайома з Вами довгі роки і ставиться до Вас із великою повагою, вважаю, що це лідерство ґрунтується на феноменальній працьовитості, відповідальності й готовності захищати свою країну і своїх громадян.

Як би до цього не ставилися Ваші опоненти, це справжня послідовна і принципова чоловіча позиція.

Ваш внесок у врегулювання конфлікту на Сході України є неоціненним, і я впевнений, що Ви продовжите робити все для встановлення миру на Донбасі і подальшого розвитку українсько-білоруських відносин".

Цьому передувало: Президент Росії Володимир Путін привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі до остаточного оголошення результатів.

Президент України Володимир Зеленський поки не вітав Лукашенка, а закликав Білорусь відмовитися від вуличного насильства і вести суспільний діалог. Фракція "Слуга народу" підготувала звернення до влади Білорусі.

Передісторія:

  • 2 серпня нардеп від ОПЗЖ, кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко в'їхали в окупований Крим на автомобілі. А з 9 серпня українська влада припинила роботу КПВВ на адмінкордоні з півостровом до кінця серпня. Про повернення Медведчука на материк не повідомлялося.
  • 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента – офіційно перемогу здобуває Олександр Лукашенко, який займає президентський пост уже 26 років. Вибори пройшли в супроводі низки репресивних заходів проти опонентів Лукашенка і мітингів на підтримку опозиції.
  • У день виборів у Білорусі також відбулися мітинги, сутички з силовиками і затримання учасників протесту, а багато білоруських інтернет-ресурсів були заблоковані. Повідомляється про одного загиблого і декількох постраждалих.
  • Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами "масових заворушень" у Мінську і насильства стосовно співробітників міліції.

Теми: МедведчукЛукашенкоБілорусьвибори


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