Одна людина загинула і троє серйозно постраждали в результаті в'їзду автозака в натовп під час акцій протесту в Мінську.

Джерело: ТАСС з посиланням на представника правозахисного центру "Вясна" Валентина Стефановича

Пряма мова: "Так, є відомості про одного загиблого. Це сталося в результаті наїзду спецтранспорту на учасників акції. Три людини серйозно постраждали, один загинув у результаті черепно-мозкової травми".

Другой ракурс. Автозак сбил человека pic.twitter.com/6h76Q6kd83 — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020

Що було раніше: Увечері 9 серпня у Мінську на проспекті Переможців автозак в'їхав у натовп протестувальників, двоє людей отримали поранення.

Чому це важливо: Олександр Лукашенко 6-й раз балотується на посаду президента Білорусі. Наразі він перебуває при владі вже 26 років. Він зміг переписати Конституцію під себе та підпорядкувати собі всі гілки влади.

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