Одна людина загинула під час протестів в Мінську – правозахисник
Одна людина загинула і троє серйозно постраждали в результаті в'їзду автозака в натовп під час акцій протесту в Мінську.
Джерело: ТАСС з посиланням на представника правозахисного центру "Вясна" Валентина Стефановича
Пряма мова: "Так, є відомості про одного загиблого. Це сталося в результаті наїзду спецтранспорту на учасників акції. Три людини серйозно постраждали, один загинув у результаті черепно-мозкової травми".
Другой ракурс. Автозак сбил человека pic.twitter.com/6h76Q6kd83
— Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020
Що було раніше: Увечері 9 серпня у Мінську на проспекті Переможців автозак в'їхав у натовп протестувальників, двоє людей отримали поранення.
Чому це важливо: Олександр Лукашенко 6-й раз балотується на посаду президента Білорусі. Наразі він перебуває при владі вже 26 років. Він зміг переписати Конституцію під себе та підпорядкувати собі всі гілки влади.
Передісторія:
- За даними офіційного екзит-полу, перемогу на президентських виборах у Білорусі здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років. Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Чоловіка останньої, Сергія, не допустили до виборів та кинули за грати.
- Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. До їх розгону залучили ОМОН, зокрема автозак силовиків в’їхав у натовп протестувальників, а міліція стріляла гумовими кулями.
- Окрім того, влада перешкоджає доступу в інтернет та блокує найбільші новинні портали.
- У день виборів президента Білорусі та напередодні нього в різних містах країни силовики затримали вже більше сотні людей. Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало використання спецзасобів проти мітингарів.
- Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень в Мінську і насильства відносно співробітників міліції. Мова йде про затриманих у Мінську та інших містах, їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.