Медведчук из Крыма обратился к Лукашенко

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук поздравил Александра Лукашенко с очередной победой на выборах президента Беларуси.

Источник: обращение к Александру Лукашенко от Виктора Медведчука, обнародованное на сайте партии ОПЗЖ

Прямая речь Медведчука: "Уважаемый Александр Григорьевич!

Поздравляю Вас с успешным завершением избирательной кампании и убедительной победой.

Граждане Республики Беларусь подтвердили, что Вы остаетесь неоспоримым лидером в своем государстве.

Как человек, который знаком с Вами долгие годы и относится к Вам с огромным уважением, считаю, что это лидерство основано на феноменальном трудолюбии, ответственности и готовности защищать свою страну и своих граждан.

Как бы к этому ни относились Ваши оппоненты, это настоящая последовательная и принципиальная мужская позиция.

Ваш вклад в урегулирование конфликта на Востоке Украины неоценим, и я уверен, что Вы продолжите делать все для установления мира на Донбассе и дальнейшего развития белорусско-украинских отношений".

Этому предшествовало: Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси до окончательного объявления результатов.

Президент Украины Владимир Зеленский пока не поздравлял Лукашенко, а призвал Беларусь отказаться от уличного насилия и вести общественный диалог. Фракция "Слуга народа" подготовила обращение к властям Беларуси.

Предыстория: