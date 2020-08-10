Медведчук из Крыма обратился к Лукашенко
Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук поздравил Александра Лукашенко с очередной победой на выборах президента Беларуси.
Источник: обращение к Александру Лукашенко от Виктора Медведчука, обнародованное на сайте партии ОПЗЖ
Прямая речь Медведчука: "Уважаемый Александр Григорьевич!
Поздравляю Вас с успешным завершением избирательной кампании и убедительной победой.
Граждане Республики Беларусь подтвердили, что Вы остаетесь неоспоримым лидером в своем государстве.
Как человек, который знаком с Вами долгие годы и относится к Вам с огромным уважением, считаю, что это лидерство основано на феноменальном трудолюбии, ответственности и готовности защищать свою страну и своих граждан.
Как бы к этому ни относились Ваши оппоненты, это настоящая последовательная и принципиальная мужская позиция.
Ваш вклад в урегулирование конфликта на Востоке Украины неоценим, и я уверен, что Вы продолжите делать все для установления мира на Донбассе и дальнейшего развития белорусско-украинских отношений".
Этому предшествовало: Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси до окончательного объявления результатов.
Президент Украины Владимир Зеленский пока не поздравлял Лукашенко, а призвал Беларусь отказаться от уличного насилия и вести общественный диалог. Фракция "Слуга народа" подготовила обращение к властям Беларуси.
Предыстория:
- 2 августа нардеп от ОПЗЖ, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко въехали в оккупированный Крым на автомобиле. А с 9 августа украинские власти прекратили работу КПВВ на админгранице с полуостровом до конца августа. О возвращении Медведчука на материк не сообщалось.
- 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента – официально победу одерживает Александр Лукашенко, который занимает президентский пост уже 26 лет. Выборы прошли в сопровождении ряда репрессивных мер против оппонентов Лукашенко и митингов в поддержку оппозиции.
- В день выборов в Беларуси также состоялись митинги, столкновения с силовиками и задержания протестующих, а многие беларусские интернет-ресурсы были заблокированы. Сообщается об одном погибшем и нескольких пострадавших.
- Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам "массовых беспорядков" в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.