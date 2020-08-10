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На Білоруському метзаводі страйкують робітники, є затримані – ЗМІ

Понеділок, 10 серпня 2020, 16:02
На Білоруському метзаводі страйкують робітники, є затримані – ЗМІ

На Білоруському металургійному заводі в місті Жлобін кілька цехів зупинили роботу, почався страйк. Вже затримано 60 осіб.

Джерело: TUT.by, Euroradio

Деталі: Повідомляється, що до заводу під'їхали автозаки і автобус з ОМОНом.

60 осіб затримано.

Керівництво підприємства ситуацію ніяк не коментує.

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо: 9 серпня в Білорусі пройшло голосування на виборах президента.

За попередніми даними Центральної виборчої комісії, перемогу здобув Лукашенко, який керує країною вже 26 років. Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Чоловіка останньої, Сергія, не допустили до виборів та кинули за грати.

Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. До їх розгону залучили ОМОН, зокрема автозак силовиків в’їхав у натовп протестувальників, а міліція стріляла гумовими кулями

У день виборів президента Білорусі та напередодні нього в різних містах країни силовики затримали вже більше сотні людей. Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало використання спецзасобів проти мітингарів. 

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень в Мінську і насильства відносно співробітників міліції. Мова йде про затриманих у Мінську та інших містах, їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьмітингивибориакції
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