На Білоруському метзаводі страйкують робітники, є затримані – ЗМІ

На Білоруському металургійному заводі в місті Жлобін кілька цехів зупинили роботу, почався страйк. Вже затримано 60 осіб.

Джерело: TUT.by, Euroradio

Деталі: Повідомляється, що до заводу під'їхали автозаки і автобус з ОМОНом.

60 осіб затримано.

Керівництво підприємства ситуацію ніяк не коментує.

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо: 9 серпня в Білорусі пройшло голосування на виборах президента.

За попередніми даними Центральної виборчої комісії, перемогу здобув Лукашенко, який керує країною вже 26 років. Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Чоловіка останньої, Сергія, не допустили до виборів та кинули за грати.

Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. До їх розгону залучили ОМОН, зокрема автозак силовиків в’їхав у натовп протестувальників, а міліція стріляла гумовими кулями.

У день виборів президента Білорусі та напередодні нього в різних містах країни силовики затримали вже більше сотні людей. Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало використання спецзасобів проти мітингарів.

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень в Мінську і насильства відносно співробітників міліції. Мова йде про затриманих у Мінську та інших містах, їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.