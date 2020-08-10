На Белорусском метзаводе бастуют рабочие, есть задержанные – СМИ
На Белорусском металлургическом заводе в городе Жлобин несколько цехов остановили работу, началась забастовка. Уже задержаны 60 человек.
Детали: Сообщается, что к заводу подъехали автозаки и автобус с ОМОНом.
60 человек задержаны.
Руководство предприятия ситуацию никак не комментирует.
Знать больше: Вечные 80%. 8 фактов о самых сложных (пере) выборах Лукашенко в Беларуси
Напомним: 9 августа в Беларуси прошло голосование на выборах президента.
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Мужа последней, Сергея, не допустили к выборам и бросили за решетку.
Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а милиция стреляла резиновыми пулями.
В день выборов президента Беларуси и накануне в разных городах страны силовики задержали уже более сотни человек. Министерство внутренних дел Беларуси признало использование спецсредств против митингующих.
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции. Речь идет о задержанных в Минске и других городах, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.