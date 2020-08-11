У Google створили мапу мітингів у Мінську

У додатку Google Maps користувачі створили інтерактивну мапу мітингів у білоруській столиці.

Джерело: Google Maps

Деталі: На карті у режимі реального часу можна подивитись, де міліція заблокувала рух, а де мітингарі можуть знайти прихисток.

Також жовтими позначками відмічено місця, де протестувальники потребують допомоги, рожевими – місце розгону учасників акцій, помаранчевими – місце затримання протестувальників.

Знімок екрану

Що передувало: У МВС Білорусі заявили, що в Мінську під час масових протестів загинув чоловік, який нібито збирався кинути в бік силовиків вибухівку.

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