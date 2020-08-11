У Google створили мапу мітингів у Мінську
Вівторок, 11 серпня 2020, 04:30
У додатку Google Maps користувачі створили інтерактивну мапу мітингів у білоруській столиці.
Джерело: Google Maps
Деталі: На карті у режимі реального часу можна подивитись, де міліція заблокувала рух, а де мітингарі можуть знайти прихисток.
Також жовтими позначками відмічено місця, де протестувальники потребують допомоги, рожевими – місця розгону учасників акцій, помаранчевими – затримання протестувальників.
Що передувало: У МВС Білорусі заявили, що в Мінську під час масових протестів загинув чоловік, який нібито збирався кинути в бік силовиків вибухівку.
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Передісторія:
- Протести у Білорусі почались 9 серпня після оголошення попередніх результатів президентських виборів, на яких чинний президент Олександр Лукашенко, який займає посаду вже 26 років, начебто набрав 80% голосів.
- Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Вона не визнає попередні підсумки і вважає, що здобула перемогу на виборах.
- Незгодні із результатами виборів вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. Наразі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести.
- Окрім того, у країні постійні перебої із доступом до інтернету. Також влада блокує роботу найбільших видань та месенджерів. Більшість комунікацій під час протестів відбувається у Telegram.
- Пізніше ЦВК оновила результати голосування. Відповідно до них - в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської - 10,09%.
- Наступного дня протестувальники знову вийшли на мітинги, на що міліція знову відкрила вогонь, також повідомляється про вибухи світло-шумових гранат.
Ольга Гетьманець, УП