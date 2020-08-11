В Google создали карту митингов в Минске

В приложении Google Maps пользователи создали интерактивную карту митингов в белорусской столице.

Источник: Google Maps

Детали: На карте в режиме реального времени можно посмотреть, где милиция заблокировала движение, а где митингующие могут найти приют.

Снимок экрана

Также желтыми отметками выделено места, где протестующие требуют помощи, розовыми – места разгона участников акций, оранжевыми – места задержания протестующих.

Что предшествовало: В МВД Беларуси заявили, что в Минске во время массовых протестов погиб мужчина, якобы собирался бросить в сторону силовиков взрывчатку.

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