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В Google создали карту митингов в Минске

Вторник, 11 августа 2020, 04:30
В Google создали карту митингов в Минске
Снимок экрана: Google Maps

В приложении Google Maps пользователи создали интерактивную карту митингов в белорусской столице.

Источник: Google Maps

Детали: На карте в режиме реального времени можно посмотреть, где милиция заблокировала движение, а где митингующие могут найти приют.

 
Снимок экрана

Также желтыми отметками выделено места, где протестующие требуют помощи, розовыми – места разгона участников акций, оранжевыми – места задержания протестующих.

Что предшествовало: В МВД Беларуси заявили, что в Минске во время массовых протестов погиб мужчина, якобы собирался бросить в сторону силовиков взрывчатку.

Знать больше: Вечные 80%. 8 фактов о самых сложных (пере) выборах Лукашенко в Беларуси

Предыстория:

  • Протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных результатов президентских выборов, на которых действующий президент Александр Лукашенко, который занимает должность уже 26 лет, как будто набрал 80% голосов.
  • Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Она не признает предварительные итоги и считает, что одержала победу на выборах.
  • Несогласные с результатами выборов вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. Сейчас задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты.
  • Кроме того, в стране постоянные перебои с доступом к интернету. Также власти блокируют работу крупнейших изданий и мессенджеров. Большинство коммуникаций во время протестов происходит в Telegram.
  • Позже ЦИК обновила результаты голосования. В соответствии с ними – у Александра Лукашенко – 80,08% голосов, у Светланы Тихоновской – 10,09%.
  • На следующий день протестующие вновь вышли на митинги, на что милиция снова открыла огонь, также сообщается о взрывах свето-шумовых гранат.

Украинская правда

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Темы: Беларусьмитингивиборы
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