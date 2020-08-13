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Кравчук не вважає, що Мінську вже треба шукати заміну для зустрічей ТКГ

Четвер, 13 серпня 2020, 14:50

Представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не вбачає поки що потреби у пошуку нового майданчика для переговорів ТКГ замість Мінська, де вирують протести.

Джерело: інтерв’ю Кравчука "Українському радіо", відповідь на запитання, чи не варто змінити майданчик для зустрічей і переговорів, зважаючи на останні події в Мінську

Пряма мова: "Не треба. Я думаю, це все… білоруський народ вирішить це питання без нас. Хай вирішують. Ми не можемо втручатися в їхні внутрішні справи.

Білорусь участь у Тристоронній контактній групі не бере. Вона надала нам можливість, умови створила для того, щоб ми там працювали.

І коли ми приїдемо туди, то можливості для такої роботи там будуть. А якщо раптом не буде – тоді ми будемо шукати інше місце".

Деталі: Кравчук повідомив, що наступне засідання ТКГ відбудеться 18 серпня у форматі відеоконференції.

Представник України у ТКГ зазначив, що спочатку була зустріч не у Мінську, а в Женеві. На його думку, в разі потреби можна буде попросити нейтральну державу надати місце для переговорів – наприклад, Швецію.

Але Кравчук сподівається, що все владнається.

Він відмовився коментувати події у Білорусі, пославшись на те, що тепер він – посадова особа, тож його слова можуть розцінити як втручання у внутрішню ситуацію.

За словами першого президента незалежної України, держава має поводитися відповідно до міжнародних норма: не втручатися у справи іншої країни, якщо тільки вона не попросить про допомогу. А до того – не змінювати стратегію стосунків із Білоруссю.

Теми: КравчукТКГМінські угодиБілорусь


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