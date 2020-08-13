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Кравчук не считает, что Минску уже надо искать замену для встреч ТКГ

Четверг, 13 августа 2020, 14:50
Кравчук не считает, что Минску уже надо искать замену для встреч ТКГ

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук не видит пока необходимости в поиске новой площадки для переговоров ТКГ вместо Минска, где бушуют протесты.

Источник: интервью Кравчука "Украинскому радио", ответ на вопрос, не стоит ли сменить площадку для встреч и переговоров, учитывая последние события в Минске

Прямая речь: "Не надо. Я думаю, это все... белорусский народ решит этот вопрос без нас. Пусть решают. Мы не можем вмешиваться в их внутренние дела.

Беларусь не участвует в Трехсторонний контактной группе. Она предоставила нам возможность, условия создала для того, чтобы мы там работали.

И когда мы приедем туда, то возможности для такой работы там будут. А если вдруг не будет – тогда будем искать другое место".

Детали: Кравчук сообщил, что следующее заседание ТКГ состоится 18 августа в формате видеоконференции.

Представитель Украины в ТКГ отметил, что сначала была встреча не в Минске, а в Женеве. По его мнению, в случае необходимости можно будет попросить нейтральное государство предоставить место для переговоров – например, Швецию.

Но Кравчук надеется, что в Беларуси все образуется.

Он отказался комментировать события в Беларуси, сославшись на то, что теперь он – должностное лицо, так что его слова могут расценить как вмешательство во внутреннюю ситуацию.

По словам первого президента независимой Украины, государство должно вести себя в соответствии с международными нормами: не вмешиваться в дела другой страны, если только она не попросит о помощи. А до того – не менять стратегию отношений с Беларусью.

Предыстория:

  • В Беларуси после выборов президента 9 августа 5-е сутки продолжаются акции протеста, которые сопровождались столкновениями, насилием со стороны силовиков, задержаниями и блокировкой интернет-медиа. Рабочие устраивают забастовки, женщины выносят цветы на улицы в знак протеста против действий властей.
  • Оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскюу представители власти вывезли в Литву.
  • После этого другой белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил из Украины о создании Фронта национального спасения Беларуси.

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Темы: КравчукТКГМинские соглашенияБеларусь
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