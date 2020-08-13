Влада Білорусі вперше назвала імена заарештованих на протестах

Верховний суд опублікував список тих, хто отримав "доби" в судах Мінська. У ньому понад 500 прізвищ.

Джерело: пресслужба Верховного суду Білорусі

Деталі: В ньому тільки ті, хто отримав "доби". Деякі з них отримали по 25 діб. Найчастіше зустрічається термін в 15 діб.

Наймолодшим серед затриманих є хлопець, з яким виповнилося 18 років два місяці тому. У списку також є кілька його одноліток.

Трьох затриманих українців в цьому переліку немає.

Це перші дані влади Білорусі з приводу арештованих з початку протестів.

Дослівно: "У зв'язку з численними зверненнями громадян до судів міста Мінська щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення публікується список осіб, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту 11 серпня".

Читайте також "Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Безкарність Лукашенка: чому ЄС має посилити тиск через події у Білорусі

Нагадаємо: