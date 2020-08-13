Влада Білорусі вперше назвала імена заарештованих на протестах
Верховний суд опублікував список тих, хто отримав "доби" в судах Мінська. У ньому понад 500 прізвищ.
Джерело: пресслужба Верховного суду Білорусі
Деталі: В ньому тільки ті, хто отримав "доби". Деякі з них отримали по 25 діб. Найчастіше зустрічається термін в 15 діб.
Наймолодшим серед затриманих є хлопець, з яким виповнилося 18 років два місяці тому. У списку також є кілька його одноліток.
Трьох затриманих українців в цьому переліку немає.
Це перші дані влади Білорусі з приводу арештованих з початку протестів.
Дослівно: "У зв'язку з численними зверненнями громадян до судів міста Мінська щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення публікується список осіб, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту 11 серпня".
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Безкарність Лукашенка: чому ЄС має посилити тиск через події у Білорусі
Нагадаємо:
- 9 серпня в Білорусі пройшло голосування на виборах президента.
- За даними Центральної виборчої комісії, перемогу здобув Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
- Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська.
- Після цього в країні почалися акції, які супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
- Також у Білорусі після затримання силовикамипомер 25-річний житель Гомеля.
- Станом на 13 серпня у Білорусі затримали 6,7 тисяч осіб. Так, 10 серпня МВС Білорусі повідомляло про затримання близько 3 тисяч протестувальників. 11 серпня – вже про більше 2 тисяч, 12 серпня - про 1 тисячу затриманих.