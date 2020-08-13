Власти Беларуси впервые назвали имена арестованных на протестах

Верховный суд опубликовал список тех, кто получил "сутки" в судах Минска. В нем более 500 фамилий.

Источник: пресс-служба Верховного суда Беларуси

Детали: В нем только те, кто получил "сутки". Некоторые из них получили по 25 суток. Наиболее часто встречающийся срок – 15 суток.

Самым младшим среди задержанным является парень, которому сбылось 18 лет два месяца назад. В списке также есть несколько его одногодок.

Троих задержанных украинцев в этом списке нет.

Это первые данные властей Беларуси по поводу арестованных с начала протестов.

Дословно: "В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста 11 августа".

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Напомним: