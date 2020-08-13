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Власти Беларуси впервые назвали имена арестованных на протестах

Четверг, 13 августа 2020, 19:25
фото: радіо свобода

Верховный суд опубликовал список тех, кто получил "сутки" в судах Минска. В нем более 500 фамилий.

Источник: пресс-служба Верховного суда Беларуси

Детали: В нем только те, кто получил "сутки". Некоторые из них получили по 25 суток. Наиболее часто встречающийся срок – 15 суток.

Самым младшим среди задержанным является парень, которому сбылось 18 лет два месяца назад. В списке также есть несколько его одногодок.

Троих задержанных украинцев в этом списке нет.

Это первые данные властей Беларуси по поводу арестованных с начала протестов.

Дословно: "В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста 11 августа".

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Напомним:

  • 9 августа в Беларуси прошло голосование на выборах президента. По данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.
  • Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская.
  • После этого в стране начались акции, которые сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.
  • Также в Беларуси после задержания силовиками скончался 25-летний житель Гомеля.
  • По состоянию на 13 августа в Беларуси задержали 6700 человек. Так, 10 августа МВД Беларуси сообщало о задержании около 3 тысячпротестующих. 11 августа – уже о более 2 тысяч, 12 августа - о 1 тысячи задержанных.

Украинская правда
Темы: Беларусьарест


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