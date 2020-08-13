Власти Беларуси впервые назвали имена арестованных на протестах
Верховный суд опубликовал список тех, кто получил "сутки" в судах Минска. В нем более 500 фамилий.
Источник: пресс-служба Верховного суда Беларуси
Детали: В нем только те, кто получил "сутки". Некоторые из них получили по 25 суток. Наиболее часто встречающийся срок – 15 суток.
Самым младшим среди задержанным является парень, которому сбылось 18 лет два месяца назад. В списке также есть несколько его одногодок.
Троих задержанных украинцев в этом списке нет.
Это первые данные властей Беларуси по поводу арестованных с начала протестов.
Дословно: "В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста 11 августа".
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Напомним:
- 9 августа в Беларуси прошло голосование на выборах президента. По данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.
- Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская.
- После этого в стране начались акции, которые сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.
- Также в Беларуси после задержания силовиками скончался 25-летний житель Гомеля.
- По состоянию на 13 августа в Беларуси задержали 6700 человек. Так, 10 августа МВД Беларуси сообщало о задержании около 3 тысячпротестующих. 11 августа – уже о более 2 тысяч, 12 августа - о 1 тысячи задержанных.