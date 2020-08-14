Лукашенко розповів, що він "поки живий та не за кордоном"
Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував повідомлення про свій від'їзд з країни.
Джерело: Лукашенко під час наради, якого цитує Белта
Пряма мова Лукашенка: "Для початку, я поки живий і не за кордоном, як тут деякі наші шановні "свідомі" розкручують: Президент покинув країну і перебуває за кордоном. Сьогодні 14 число, ми з вами зустрічаємося для того, щоб обговорити роботу будівельної галузі".
Довідково: Чутки і повідомлення про можливе відбуття Лукашенка з Білорусі поширилися після фотографії, яку опублікувала його пресслужба за підсумками наради в Палаці незалежності.
На ній сфотографували нараду з Лукашенком під таким кутом, що самого президента не було видно. Тоді опозиційні ЗМІ та telegram-канали почали висловлювати думку, що чиновники спілкуються з пустим стільцем, а самого глави Білорусі вже немає в країні через протести.
Що було раніше: У Мінську та інших містах Білорусі тривають ненасильницькі акції протесту – вранці 14 серпня люди виходять на вулиці, щоб сказати своє ні свавіллю міліції, яка застосовувала насильство до затриманих білорусів.
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Передісторія:
- У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися акції протесту, які супроводжуються сутичками, насильствоміз боку силовиків, затриманнями і блокуванням інтернет-медіа. Робітники влаштовують страйки, жінки виносять квіти на вулиці на знак протесту проти дій влади.
- Опозиційну кандидатку Світлану Тихановську представники влади вивезли до Литви.
- Після цього інший білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив з України про створення Фронту національного порятунку Білорусі.
- У ніч на 14 серпня з ізоляторів тимчасового утримання в Білорусі масово випускали затриманих на мітингах людей, багатьох відразу забирали в лікарню.