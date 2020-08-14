Лукашенко розповів, що він "поки живий та не за кордоном"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував повідомлення про свій від'їзд з країни.

Джерело: Лукашенко під час наради, якого цитує Белта

Пряма мова Лукашенка: "Для початку, я поки живий і не за кордоном, як тут деякі наші шановні "свідомі" розкручують: Президент покинув країну і перебуває за кордоном. Сьогодні 14 число, ми з вами зустрічаємося для того, щоб обговорити роботу будівельної галузі".

Довідково: Чутки і повідомлення про можливе відбуття Лукашенка з Білорусі поширилися після фотографії, яку опублікувала його пресслужба за підсумками наради в Палаці незалежності.

На ній сфотографували нараду з Лукашенком під таким кутом, що самого президента не було видно. Тоді опозиційні ЗМІ та telegram-канали почали висловлювати думку, що чиновники спілкуються з пустим стільцем, а самого глави Білорусі вже немає в країні через протести.

Що було раніше: У Мінську та інших містах Білорусі тривають ненасильницькі акції протесту – вранці 14 серпня люди виходять на вулиці, щоб сказати своє ні свавіллю міліції, яка застосовувала насильство до затриманих білорусів.

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