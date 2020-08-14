Лукашенко рассказал, что он "пока живой и не за границей"

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о своем отъезде из страны.

Источник: Лукашенко во время совещания, которого цитирует Белта

Прямая речь Лукашенко: "Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли".

Справка: Слухи и сообщения о возможном отбытии Лукашенка из Беларуси распространились после фотографии, которую опубликовала его пресс-служба по итогам совещание во Дворце независимости.

На ней сфотографировали совещание с Лукашенко под таким углом, что самого президента не было видно. Тогда оппозиционные СМИ и telegram-каналы начали высказывать мнение, что чиновники общаются с пустым стулом, а самого главы Беларуси уже нет в стране из-за протестов.

Что было раньше: В Минске и других городах Беларуси продолжаются ненасильственные акции протеста – утром 14 августа люди выходят на улицы, чтобы сказать свое нет произволу милиции, которая применяла насилие к задержанным белорусам.

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