Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко рассказал, что он "пока живой и не за границей"

Пятница, 14 августа 2020, 12:47

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о своем отъезде из страны.

Источник: Лукашенко во время совещания, которого цитирует Белта

Прямая речь Лукашенко: "Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли".

Справка: Слухи и сообщения о возможном отбытии Лукашенка из Беларуси распространились после фотографии, которую опубликовала его пресс-служба по итогам совещание во Дворце независимости.

На ней сфотографировали совещание с Лукашенко под таким углом, что самого президента не было видно. Тогда оппозиционные СМИ и telegram-каналы начали высказывать мнение, что чиновники общаются с пустым стулом, а самого главы Беларуси уже нет в стране из-за протестов.

 

Что было раньше: В Минске и других городах Беларуси продолжаются ненасильственные акции протеста – утром 14 августа люди выходят на улицы, чтобы сказать свое нет произволу милиции, которая применяла насилие к задержанным белорусам.

Читайте также  "Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине

Предыстория:

  • В Беларуси после выборов президента 9 августа начались акции протеста, которые сопровождаются столкновениями, насилием со стороны силовиков, задержаниями и блокировкой интернет-медиа. Рабочие устраивают забастовки, женщины выносят цветы на улицы в знак протеста против действий властей.
  • Оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую представители власти вывезли в Литву.
  • После этого другой белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил из Украины о создании Фронта национального спасения Беларуси.
  • В ночь на 14 августа из изоляторов временного содержания в Беларуси массово выпускали задержанных на митингах людей, многих сразу забирали в больницу.

Темы: БеларусьЛукашенко


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоТихановская призвала к митингам во всех городах и собирает доказательства победы

Киев ужесточает ограничения: город в "желтой" карантинной зоне

Зеленский хочет трижды повысить минималку за полтора года: собирает Раду

Киев и еще три области приближаются к 50% заполнения больниц больными с COVID

фотоЦветы и плакаты: в Беларуси продолжаются протесты

В Украине снова два антирекорда COVID, а жертв болезни – уже больше 2 тысяч

Все новости...
Беларусь
Работники минского метро тоже выходят на акцию протеста
Тихановская призвала к митингам во всех городах и собирает доказательства победы
В Беларуси протестуют тысячи сотрудников государственного "Гродно Азота": украли голоса
Последние новости
12:51
фотоРаботники минского метро тоже выходят на акцию протеста
12:48
Ярославский готов привлечь 1 миллиард долларов инвестиций в Харьковский авиазавод
12:47
Лукашенко рассказал, что он "пока живой и не за границей"
12:41
В Киеве снова возросло количество новых случаев COVID-19
12:31
Суд приостановил взыскание с табачных компаний миллиардного штрафа АМКУ
12:30
За месяц на 25% возросло количество госпитализированных с COVID-19. Данные НСЗУ
12:13
фотоНа взятке задержали ректора вуза в Днепре
12:11
видеоТихановская призвала к митингам во всех городах и собирает доказательства победы
12:11
Киев ужесточает ограничения: город в "желтой" карантинной зоне
12:03
В Чехии задержали российского дипломата за незаконную закупку боеприпасов
Все новости...