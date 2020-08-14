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Протести в Білорусі: лікарі третій день борються за життя пораненого в голову

П'ятниця, 14 серпня 2020, 13:17
фото: tut.by

У військовому госпіталі Мінська лікарі борються за життя 43-річного Геннадія Шутова. Він отримав вогнепальне поранення в голову 11 серпня в Бресті під час протестів.

Джерело: tut.by

Деталі: Родичі чоловіка кажуть, що спілкувалися з очевидцями, ті розповідали, що Геннадій не бився, чи не конфліктував - просто йшов. Постріл, який він отримав, був, вважають очевидці, здійснений з даху будівлі.

У виданні зазначають, що родичі дві доби не могли знайти Шутова. З'ясували, що його доставили спочатку в Брестську обласну лікарню, а потім вертольотом переправили до військового госпіталю в Мінськ. До нього в палату вже пустили старшу дочку Людмилу. Вона дуже пригнічена, каже, що у батька вогнепальна травма, "пошкодження мозку важкі і великі, лікарі не дають ніякого прогнозу".

Пряма мова дочки: "Батькові зробили кілька операцій, але кулю не витягнути. Можливо, вона гумова - і рентген її не бачить, пояснюють лікарі. Так що вона може бути ще всередині. Батько без свідомості, на апараті штучної вентиляції легенів".

Що було раніше: У Мінську та інших містах Білорусі тривають ненасильницькі акції протесту – вранці 14 серпня люди виходять на вулиці, щоб сказати своє ні свавіллю міліції, яка застосовувала насильство до затриманих білорусів.

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Передісторія:

  • У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися акції протесту, які супроводжуються сутичками, насильством із боку силовиків, затриманнями і блокуванням інтернет-медіа. Робітники влаштовують страйки, жінкивиносять квіти на вулиці на знак протесту проти дій влади.  
  • Опозиційну кандидатку Світлану Тихановську представники влади вивезли до Литви.
  • Після цього інший білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив з України про створення Фронту національного порятунку Білорусі.
  • У ніч на 14 серпня з ізоляторів тимчасового утримання в Білорусі масово випускали затриманих на мітингах людей, багатьох відразу забирали в лікарню.

Теми: Білорусьмедицина


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